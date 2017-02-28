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28 февраля 2017 года 10:40
В России появятся госстандарты для товаров премиум-класса
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Борис Кавашкин/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - За 3 года в России будут разработаны более 150 опережающих госстандартов с пометкой ГОСТ Р "Российская система качества" (Знак качества). Они охватят как продукты питания (мясные, колбасные изделия, птицу, рыбу, молоко, майонез, творог), так и товары народного потребления (одежду и обувь, бытовую химию, товары для дома, детские игрушки, школьную форму). Об этом "Российской газете" рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, речь идет об опережающих госстандартах , предусматривающих повышенные требования к продуктам питания и товарам. "Государство тем самым задает дополнительные улучшенные потребительские свойства", - добавил замминистра. Разрабатывает стандарты специальный комитет при Росстандарте с участием ассоциаций производителей продукции, ученых, экспертов по качеству. Тестированием занимается Роскачество, которое правительство наделило исключительным правом присваивать государственный Знак качества. По итогам прошлогоднего тестирования 1,5 тыс. товаров Роскачество признало, что только 25% из них соответствует повышенным стандартам. А в оставшиеся 75%, по словам В.Евтухова, входят товары просто качественные и безопасные, и также с недочетами или нарушениями. Он отметил, что основные нарушения связаны с маркировкой. Так. почти 70% товаров при лабораторных испытаниях либо не отвечают обещанным на этикетках ГОСТам, либо не сообщают информации о себе. Как сообщил замминистра, Знак качества присвоили только 78 товарам из более чем 1,5 тыс. протестированных. Знак качества присваивается на 3 года. Роскачество проводит плановые и внеплановые проверки, в том числе и по обращениям граждан. Если посчитают, что качество товара не соответствует, знак может быть отозван.
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