Зарплаты в Китае опередили российские

28 февраля. FINMARKET.RU - Китайский труд стал дороже бразильского и мексиканского,в Китае опередили российские и приближаются к уровню периферийных стран еврозоны, Греции и Португалии, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные Euromonitor International.

Так, в 2005-2016 гг. заработок китайских рабочих утроился до $3,6 в час. Если учитывать все секторы экономики, то зарплаты в Китае превосходят уровни всех крупных стран Латинской Америки, за исключением Чили, и достигают около 70% от уровня периферийных стран еврозоны.

В России на производстве теперь зарабатывают меньше, чем в Китае, а в целом по экономике – столько же.

Зарплаты на производстве в Бразилии снизились за тот же период с $2,9 до $2,7 в час, в Мексике – с $2,2 до $2,1, в ЮАР – с $4,3 до $3,6, согласно Euromonitor. Даже в Индии с ее быстрым ростом экономики рабочие с 2007 г. так и получают $0,7 в час.

В Португалии, пережившей в начале десятилетия долговой кризис, заработки снизились с $6,3 до $4,5 в 2005-2016 гг., из-за чего ее опередили некоторые страны Восточной Европы.

Данные также подчеркивают проблемы Латинской Америки, где зарплаты не выросли, а порой даже снизились в реальном выражении. Кроме того, в Греции средняя почасовая оплата труда сократилась более чем в два раза с 2009 г., согласно Euromonitor.

Увеличению доходов китайцев способствовала более тесная интеграция страны в мировую экономику после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 г. "После присоединения к ВТО в Китае наблюдался довольно стремительный рост зарплат", – утверждает экономист Standard Life Investments Алекс Вулф.