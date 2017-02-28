Что разрешат по "семейному подряду" бюджетникам

28 февраля. FINMARKET.RU - Правительствоготовит постановление, которое снимет запрет на семейственность в некоторых бюджетных организациях. Минтруд предлагает внести поправки в постановление правительства страны, устанавливающие некоторые антикоррупционные запреты на чиновников и бюджетников. Документ уже прошел все стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы, работа над ним завершена. Теперь слово за правительством, пишет "Российская газета"

Проблема только в том, как отличить здоровую семейственность от нездоровой. Поэтому и подготовленный документ не предусматривает безусловного разрешения на семейственность. Каждый раз вопрос по династии будет решаться отдельно, и только в исключительных случаях детям-родителям, сестрам-братьям и прочим своякам разрешат трудиться вместе в непосредственном подчинении друг друга. Как говорится в пояснительной записке к документу, руководитель федерального государственного органа сможет давать добро на работу в одной организации родственников в условиях непосредственной подчиненности и подконтрольности одного из них другому.

Причем такие исключения будут возможны не во всех бюджетных организациях, а только работающих в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. Если же бюджетная организация, допустим, строит дороги, то свояки не смогут там устроиться бухгалтером и главным бухгалтером, ссылаясь на семейные традиции и творческий характер работы.

Разработчики проекта особо подчеркивают, что нельзя путать чиновников и просто бюджетников. Государственные служащие под новые правила никак не попадут. Но учителя в школе, врачи в госбольнице, научные сотрудники в НИИ не являются чиновниками, они - бюджетники. Именно для них и планируются родственные послабления там, где возможно.

Госслужащие - это сотрудники министерств и ведомств, например, налоговые инспекторы. Как объясняют в ведомстве, в проекте постановления речь идет только о работниках бюджетной сферы. Именно династиям бюджетников предлагается разрешить в исключительных случаях осуществлять трудовуюв одной организации.

Для госслужащих, являющихся близкими родственниками, запрет работать в непосредственном подчинении как действовал, так и будет действовать. Никаких изменений в законодательство по данному вопросу Минтрудом России не планируется.

Однако родню на службе просто так не оставят. Ее будут контролировать. Руководителям, в чьей организации оказались династии, придется продумать список различных мер, которые не позволят хорошей семейственности перерасти в плохую.