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28 февраля 2017 года 09:10
Россияне поддержали введение талонов на продукты
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Егор Алеев/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - Подавляющее большинство россиян (78%) поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих. Более половины из числа опрошенных граждан (53%) при этом подчеркивают, что введение «талонов на питание» может излишне нагрузить бюджет стран, а число получателей таких карт будет максимально ограниченным (56%), пишут "Известия", ссылаясь на исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным опроса, "за" введение специальных карт для покупки определенных продуктов питания высказались 78% граждан РФ, в то время как ненужной такую инициативу назвали всего 19% опрошенных. При этом половина респондентов (52%) не сомневается в том, что карты попадут к действительно нуждающимся в них гражданам. Большинство россиян полагают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных сельхозпроизводителей (с этим утверждением согласны 76%), а также даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%). 63% респондентов выразили уверенность, что продовольственные карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, что не даст потратить средства на алкоголь и сигареты. По результатам исследования, большинство соотечественников (60%) не ожидают роста цен на продукты. При этом организаторы инициативного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения "Спутник" отметили, что на получение продовольственных карт исходя из доходов своей семьи рассчитывает 31% опрошенных россиян и только 26% сказали, что испытывают потребность в них.
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Роман 28.02.2017
Представляю, сколько справок нужно собрать гражданину и сколько порогов обойти, чтобы доказать бедность свою. Особенно в регионах.
None 28.02.2017
Вот дожили, власть уже вводить совковые карты... развалил Пyтя все что можно со своими реформами здравоохранения (сейчас медицина стала бесплатной только на бумагах, дабы не нарушать конституцию страны), образования, науки, фин. сферы, лесного фонда и т.д. Девальвировал рубль более чем в два раза, поднял налоги и сделал прочие поборы через косвенные налоги типа акцизов на бензин и т.д.... и это все "прелести" мы видим при цене на нефть выше чем при Ельцине в 5 раз! Пенсионеров своими реформами хочет вообще пенсий лишить и поднять возраст. Такого не было даже при более низкой нефти, низком рубле и более низких налогах у Ельцина. Тот видимо бухал и ничего не делал и то страна жила по паритету условий лучше, чем сейчас. Если цена на нефть рухнет на Ельцинские годы и там столько же времени продержится, то с таким темпами деградации Пyтя со своим дружками может окончательно развалить страну.
Григорий 28.02.2017
Алкоголь и сигареты можно покупать в обмен на продукты. Даже человеку в очереди
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