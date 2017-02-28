Россияне поддержали введение талонов на продукты

28 февраля. FINMARKET.RU - Подавляющее большинство россиян (78%) поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих. Более половины из числа опрошенных граждан (53%) при этом подчеркивают, что введение «талонов на питание» может излишне нагрузить бюджет стран, а число получателей таких карт будет максимально ограниченным (56%), пишут "Известия", ссылаясь на исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, "за" введение специальных карт для покупки определенных продуктов питания высказались 78% граждан РФ, в то время как ненужной такую инициативу назвали всего 19% опрошенных. При этом половина респондентов (52%) не сомневается в том, что карты попадут к действительно нуждающимся в них гражданам.

Большинство россиян полагают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных сельхозпроизводителей (с этим утверждением согласны 76%), а также даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%). 63% респондентов выразили уверенность, что продовольственные карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, что не даст потратить средства на алкоголь и сигареты. По результатам исследования, большинство соотечественников (60%) не ожидают роста цен на

При этом организаторы инициативного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения "Спутник" отметили, что на получение продовольственных карт исходя из доходов своей семьи рассчитывает 31% опрошенных россиян и только 26% сказали, что испытывают потребность в них.