Правительство признало проблему избыточного регулирования региональных расходов

28 февраля. FINMARKET.RU - Правительствоувидело проблему избыточного регулирования региональных расходов. На Российском инвестфоруме в Сочи вице-премьер Дмитрий Козак признал существование серьезных проблем с реализацией регионами какой-либо собственной финансовой политики.

Обсуждение специфических проблем внутри бюджетной системы началось на круглом столе, посвященном теме межбюджетных отношений, в ходе которого Д.Козак не только указал на существование, но и анонсировал подготовку правительством постановления, изменяющего нормативы софинансирования госпрограмм. Также вице-премьер констатировал, что в Белом доме осознают тупик, в который в течение многих лет заходила и теперь зашла сама концепция межбюджетных отношений, пишет "Коммерсант"

По словам Д.Козака, в подавляющем большинстве случаев на уровне постановлений правительства, нормативов и условий Минфина по распределению трансфертовпо сути лишены каких-либо возможностей распоряжаться даже собственными бюджетными доходами - более 95% их расходов де-факто нормированы федеральным центром. Вице-премьер при этом признал, что в этой связи возможно даже обсуждение "подъема" ряда полномочий регионов на уровень федерального центра - исходя из слов Д.Козака, при отсутствии у регионов возможности определять собственную политику такой шаг выглядит рациональным.

Существующую проблему признали практически все принимавшие участие в обсуждении - однако смогли лишь показать, что какой-либо единой новой идеологии межбюджетных отношений, которая могла бы исправить результаты не менее чем десятилетней эволюции межбюджетной идеологии, быстро выработать не удастся. Так, глава ЦСР Алексей Кудрин призвал вернуть по крайней мере часть бюджетной свободы регионам и, возможно, передать им часть федеральных контрольно-надзорных функций, поскольку они существенно ограничивают эти свободы и инвестиционные возможности из центра. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов обратил внимание на то, что сама по себе идея консолидации межбюджетных трансфертов и предоставления регионам большей свободы в реализации собственной политики Минфином поддерживается.

Однако множество видов бюджетных субсидий являются, по сути, инструментами регулирования отраслей экономики, а передача их на уровень регионов потребует от федерального центра поисков других способов влияния. В свою очередь, глава Счетной палаты Татьяна Голикова предъявила и главный аргумент против "региональной бюджетной свободы" - низкое качество регионального бюджетного планирования и постоянный пересмотр в регионах уже принятых бюджетов, а также отказ от полного финансирования региональных полномочий.

"Коммерсантъ" напоминает, что речь идет о чрезвычайно больших деньгах, которые во многом определяют характер проблем всех региональных экономик. В 2016 году трансферты федерального центра регионам составили 1,56 трлн руб., на 2017 год запланировано перечисление 1,6 трлн руб. трансфертов, к 2019 году они должны снизиться до 1,5 трлн руб. Дотации на сбалансированность бюджетов и на выравнивание бюджетной обеспеченности составляют около 700 млрд руб. в год, субсидии - еще порядка 400 млрд руб. В консолидированной бюджетной системе большая часть расходов формально (с учетом средств фонда обязательного медстрахования) контролируется именно регионами - это порядка 11 трлн руб. в год.