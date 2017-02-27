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27 февраля 2017 года 15:12
Россия справилась с безработицей
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России безработицы нет, ситуация на рынке труда стабилизировалась, доходы россиян начали расти, заявил на инвестфоруме в Сочи премьер Дмитрий Медведев
27 февраля. FINMARKET.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал как стабильную ситуацию на рынке труда в стране, отметив, что безработицы в России нет. "Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей", - сказал Д.Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Премьер подчеркнул, что в среднесрочных планах - ряд мер по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать развитию страны. Эти меры, по словам Д.Медведева, охватывают практически все сферы: и здравоохранение, и социальную, и миграционную политику. По словам главы правительства, ближайшие 5 лет будут непростыми для рынка труда. Как отметил Д.Медведев, речь идет не о безработице, а скорее, о дефиците квалифицированных рабочих рук. Премьер пояснил, что это связано с демографическим провалом 90-х годов. Он сообщил, что в плане действий правительства на 2017-2025 годы, проект которого сейчас обсуждается, предполагается заложить ряд шагов, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Объявив о начале широкого обсуждения предложений проекта Комплексного плана действий правительства на 2017-2025 годы, Д.Медведев отметил, что он должен вывести экономику страны на среднемировые или более высокие темпы роста. "На достижение этих стратегических целей будет направлен Комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы. Сейчас начинается этап более широкого обсуждения предложений, содержащихся в его проекте", - сказал глава правительства. Доходы россиян начали расти Выступая на пленарном заседании Сочинского инвестфорума, Д.Медведев заявил, что реальные доходы россиян начали расти, и важную роль в этом сыграла единовременная выплата пенсий. "Январская статистка продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону, их прирост составил около 8% к уровню прошлого года", - сказал он. Существенную роль в этом, по словам главы правительства, сыграла единовременная выплата пенсий в начале текущего года. "Но и без учета этого фактора реальные доходы граждан начали повышаться", - добавил Д.Медведев. "Это один из основных итогов текущего периода. Надо эту тенденцию закрепить", - сказал премьер. Поддержка бизнеса Д.Медведев также сообщил на форуме, что правительство намерено воздержаться от принятия любых решений, которые могут ухудшить положение бизнеса в части неналоговых платежей. По словам премьера, дальнейшая рационализация налоговой системы станет одним из пунктов комплексного плана действий правительства до 2025 года. Как подчеркнул глава правительства, с одной стороны необходимо обеспечить стабильность налоговой системы, а с другой - создать все условия, чтобы у компаний не было соблазна уйти в тень. Д.Медведев отметил, что обсуждение ключевых параметров налоговой системы ведется совместно с бизнесом и регионами, и он намерен обсуждать эти вопросы с представителями крупного бизнеса. "Но уже точно могу сказать, что мы воздержимся от принятия любых решений, которые ухудшают положение предпринимателей в части неналоговых платежей, и продолжим сокращать отчетность, которую должен предоставлять бизнес", - заявил премьер РФ.
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Ключевые слова: РФ, безработица, доходы, бизнес
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Андрей 28.02.2017
Он что, всю зиму спал и только вылез из берлоги? Пусть прогуляется по регионам России, да пообщается с населением. Бери пример с Путина В.В., хотя бы узнаешь Россию не по глобусу.
Безработный 28.02.2017
В России нет безработицы точно так, как в "СССР не было секса". Если смотреть из Кремля, может оно и так) Но, как говорится, сколько ни говори "халва" во рту слаще не станет
Сергей 27.02.2017
Это о чём говорит наш замечательный премьер,он в своём уме?победили безработицу,это он кому сказки такие рассказывает?!где в кремле победили что ли?!абсурд,с такими руководителями мы далеко...
WilliamLipIB 27.02.2017
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