Гознак готовит долговечные деньги

27 февраля. FINMARKET.RU - В России в обращении практически нет ветхих денег, потому что "они исчезли вместе с десятирублевыми банкнотами", заявил в интервью "Российской газете" гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

Говоря о темпах износа денег в, он отметил, что мелкие номиналы изнашиваются примерно за год, банкноты крупных номиналов - за несколько лет. Глава Гознака не исключил, что отсутствие в обращении ветхих денег - это политика Банка России, который "быстро изымает из обращения ветхие банкноты".

По словам А.Трачука, одну из новых банкнот, которые в этом году должны поступить в обращение (в 2000 и 200 руб.), планируется изготовить по новым технологиям. "Она будет более долговечной", - сообщил глава Гознака, заметив, что это будет не пластик. "Есть технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку. Вот ее и планируется использовать для изготовления одной из новых банкнот младшего номинала", - сказал он.

"Уже летом сделаем пробные банкноты 2000 и 200 рублей, чтобы посмотреть, как это будет воплощено в бумаге", - продолжил А.Трачук.

Относительно изготовления пластиковых банкнот он сказал: "Если посмотреть на практику применения пластика при изготовлении банкнот в других странах, то картина получится неоднозначная. Кто-то переходит на пластиковые банкноты, кто-то, наоборот, с пластиковых банкнот возвращается к бумажным. Например, Индонезия, Вьетнам - они от пластика отказались. По крайнем мере по крупным номиналам".

По словам главы Гознака, банкноты высоких номиналов лучше делать на бумаге, так как пластик не впитывает краску, и традиционные банкнотные краски на него плохо ложатся. "А если использовать другие краски, понижается уровень защиты. И это пока сдерживает дальнейшее продвижение этого материала", - пояснил он.

На вопрос, из какого пластика будет российская памятная банкнота, выпуск которой анонсировал первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский, А.Трачук ответил: "Мы не хотим использовать зарубежный материал. Хотим сделать свой продукт. Сейчас как раз заканчиваем разработку собственных технологических решений. Если там будет что-то охраноспособное, конечно, мы решение запатентуем".

Глава Гознака также выразил уверенность, что в России "в ближайшие 10-15 лет наличныеостанутся важной частью нашей жизни".