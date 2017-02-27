Крупный бизнес будет отчитываться каждый месяц

27 февраля. FINMARKET.RU - Администрация президента начинает ежемесячный мониторинг ключевых отраслей экономики на предмет событий, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах, рассказали "Ведомостям" собеседники в компаниях металлургической и автомобильной промышленности, нефтегазового комплекса и подтвердили два федеральных чиновника.

"Администрация президента поручила правительству, а профильные министерства, соответственно, должны будут ежемесячно предоставлять указанную информацию в Кремль начиная с апреля", - рассказывает федеральный чиновник, читавший письмо. Такие поручения получили Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и др. Каждое министерство составляет списки ведущих компаний, которые должны будут ежемесячно готовить для них доклады о наиболее чувствительных событиях. Компании обязаны проанализировать каждый "риск" по ряду критериев: источник его проявления (событие или условие, в том числе принятие или непринятие нормативного правового акта), дата и оценка вероятности возможного наступления "риска", его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий.

Это подготовка к президентским выборам, уверен сотрудник компании - адресата письма. О позитивных событиях Кремлю нужно знать, чтобы приурочить к ним какой-нибудь визит, а о негативных - чтобы заранее понимать, как сгладить ситуацию, объясняет он. Первым распоряжение начало выполнять Минэнерго, Минпромторг и Минтранс тоже составляют списки предприятий, знает собеседник.

В случае с Минэнерго речь идет порядка о 40 компаниях: "Мечел", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть", "Газпром", "Новатэк", "Энел Россия", "Росэнергоатом", "Иркутскэнерго", "Русгидро" и др., добавляет близкий к правительству собеседник. Сотрудники двух перечисленных компаний подтвердили получение запросов, ответы уже готовятся.

Традиционно в конце года или начале следующего власти опрашивают все крупные предприятия о планируемых значимых событиях, которые могут произойти в течение года, - это нужно для формирования графика поездок первых лиц, говорит человек, близкий к крупному автопроизводителю. Письмо о ежемесячном отчете его предприятие на момент написания статьи не получало, но логика в желании вести более тщательный мониторинг есть, ведь 2017 год - предвыборный, замечает собеседник.

Подобные запросы приходят каждый год, "Газпром" всегда координирует проведение мероприятий, имеющих общественных резонанс, с правительством и региональными властями, говорится в ответе на запрос "Ведомостей": "В нашем случае это, как правило, запуск в эксплуатацию промышленных и социальных объектов, подписание значимых соглашений с партнерами, выступления на крупных конференциях и форумах". В предыдущие годы такой веерной рассылки не было, возражает близкий к Кремлю собеседник.