Минэкономразвития не поддержало льготную ставку для молодых семей

27 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития не поддержало предложение Минтруда по снижению льготной ставки по кредиту Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) с 12 до 8% годовых для семей с маленькими детьми, рассказал "Известиям" заместитель министра экономики Николай Подгузов.

В конце прошлого месяца министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что Минтруд и Минстрой обсуждают снижение льготной ставки по кредиту АИЖК для семей с маленькими детьми с 12 до 8%и социальной защиты Максим Топилин. Он пояснил, что при рождении ребенка зарплаты у одного из родителей нет, поэтому сложно получить кредит или обслуживать уже имеющийся. И имеет смысл дать таким семьям преференцию.

В Минтруде изданию сообщили, что этот вопрос обсуждается в том числе в рамках подготовки плана по третьему этапу Концепции демографической политики до 2025 года.

Минтруд России считает возможным разработать механизмы снижения выплаты по ипотечным кредитам молодым семьям с детьми до трех лет, — рассказал официальный представитель социального ведомства.

В целях концепции, в частности, указывается, что необходимо усилить господдержку семей, чтобы мотивировать их к рождению нескольких детей.

Однако, как сообщил источник «Известий», знакомый с ходом обсуждения, многие ведомства льготную ставку для молодых семей не поддерживают.

"Субсидирование процентной ставки не поддерживаем, — сказал Н.Подгузов, — поскольку это довольно затратная бюджетная мера. Из-за этого может происходить довольно сильное искажение рыночных ставок.

Однако Минэкономразвития поддерживает два других варианта, которые обсуждаются на данный момент, сообщил он.

"Есть еще предложение по погашению основной суммы ипотечного кредита за счет средств материнского капитала семьями с детьми до трех лет. Кроме того, обсуждается и возможность гасить с использованием материнского капитала всего ежемесячного платежа или его части. Эти меры мы скорее поддерживаем", — рассказал «Известиям» замминистра экономики. Он уверен, что благодаря последовательной и твердой политике ЦБ по достижению цели по инфляции в 4% и стабилизации ее на этом уровне можно ожидать в дальнейшем существенного снижения ставок по ипотеке.

"Я думаю, что тенденция ставок к снижению в 2017–2018 годах будет серьезно ощущаться. Поэтому двух мер, которые позволяют использовать маткапитал для погашения ипотеки семьями с детьми до трех лет, будет достаточно", — заявил Николай Подгузов.