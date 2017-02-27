Финансирование госпрограммы развития Арктики оценивается в 210 млрд руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития несло в Белый дом обновленную версию госпрограммы развития Арктической зоны. Главное и существенное ее отличие от текущей программы — наличие расчета финансирования. Сейчас госпрограмма не предусматривает выделения каких-либо бюджетных средств на ее исполнение. Минэкономразвития предлагает заложить 209,7 млрд руб. федеральных средств на 2017-2025 годы (из них 12,9 млрд руб. запрашивается на 2017 год). В бюджете на трехлетку этих средств не предусматривается, поэтому ведомство просит правительство рассмотреть возможность выделения денег, пишет "Коммерсант".

Необходимость доработки программы Минэкономразвития, в частности, объясняется тем, что действующих механизмов пространственного развития экономики и привлечения инвестиций для Арктической зоны недостаточно. Например, из 22 проектов создания особой экономической зоны в этом регионе к реализации был запланирован только один, но и он так и не получил развития (портовая ОЭЗ в Мурманской области). Из 25 пилотных программ развития территориальных кластеров реализуется только одна — судостроительный инновационный территориальный кластер в Архангельской области, из 11 проектов Фонда национального благосостояния только один является арктическим.

Основная идея новой программы — создание так называемых опорных зон. Предполагается, что они будут создаваться отдельными решениями правительства, которые будут предусматривать перечень мероприятий и приоритетных проектов (например, по созданию промышленной, транспортной, социальной или коммунальной инфраструктуры). Задачи "опорных зон" Минэкономразвития видит в развитии транспортного потенциала Северного морского пути и наращивании экспорта транспортных услуг на базе круглогодичных морских и речных хабов. Предлагается выделить по одной "опорной зоне" в каждом субъекте Арктики: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская.

Якорными проектами большинства таких зон (в Уральской, Сибирской и Дальневосточной частях Арктической зоны) станут минерально-сырьевые центры — совокупность месторождений, связанных общей инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья в федеральную или региональную транспортную систему для доставки потребителям. Такой выбор объясняется Минэкономики тем, что на добычу и переработку полезных ископаемых приходится около 50% всех проектов, по 7% приходится на геологоразведку и шельфовые проекты. Таким образом, почти две трети проектов напрямую связано с разработкой минерально-сырьевой базы Арктической зоны.

По итогам реализации программы Минэкономразвития ожидает прироста доли валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне, а также экспорта произведенных там товаров.