ЦБ не даст банкам спрятать просрочку в портфелях однородных ссуд

Банк России продолжает борьбу с утаиванием банками реальных рисков и выводом денег через невозвратные кредиты. Например, надзор выявляет, что тысяча заемщиков, проживающих в разных городах, гасят свои кредиты в одном банкомате в течение одного часа. Вероятнее всего, такое погашение происходит номинально - на самом деле деньги в банкомат не вносятся, просто формируется соответствующая запись об операции. Как рассказал "Известиям" зампред ЦБ Василий Поздышев, для противодействия таким и иным схемам в этом году регулятор поменяет подход к формируемым резервам на возможные потери по ссудам.

Новые правила будут касаться кредитов, объединенных банками в однородные портфели ссуд, и должны вступить в силу с 1 мая. Мера не позволит кредитным организациям "размыть" в ссудном портфеле просроченные кредиты, по которым обычно требуется доначислять резервы. Система требований будет работать так: если в случайной выборке из портфеля однотипных ссуд (ПОС) регулятор обнаружит хотя бы одну ссуду с признаками обесценения, то будет требовать пропорционального доначисления резервов по всему ПОС.

"Момент, которого все розничные банки ждут, это так называемая экстраполяция. Мы ожидаем с 1 мая вступления в силу нормативного акта, который будет позволять нам экстраполировать результаты проверок случайной выборки кредитов на весь портфель или на субпортфель таких кредитов. Это будет достаточно серьезное изменение для тех розничных банков, которые с помощью манипуляций с IT прячут просрочку в портфелях однородных ссуд", - сказал В.Поздышев.

Сейчас работает иной механизм. Например: если проверяющие выбрали 300 ссуд и обнаружили, что 23 из них уже с длительными просрочками, то банк обязывают доначислить резервы только на эти 23 кредита.

"Это будет достаточно серьезное изменение и для тех банков, которые формируют свой капитал за счет фиктивных однотипных кредитов. Выдать такие кредиты, спрятать их в портфеле и дальше использовать выведенные средства по иному назначению не получится. Мы и сейчас уже вылавливаем такие "спрятанные" схемы в портфелях, но в основном операционными методами", - рассказал зампред ЦБ.

"Есть кредиты, по документам выданные физическим лицам или малому бизнесу, они вроде бы обслуживаются, но при этом непонятно, куда на самом деле ушли эти средства и кто является источником погашения этой задолженности", - пояснил В.Поздышев.

Для того чтобы Центробанк мог выявлять подобные схемы и распространять требования о доначислении резервов на весь портфель однотипных кредитов, регулятор собирает масштабную базу данных "фиктивных" заемщиков, добавил Василий Поздышев.

Эта мера - одна из многих в перечне ЦБ, нацеленных на пресечение вывода из банков активов и исключение из капитала "непрозрачных" источников средств. Например, регулятор также планирует с 1 мая требовать предварительного согласования с ним возможности внесения в капитал банка финансовой помощи, имущества, субординированных кредитов и депозитов.