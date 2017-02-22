Почти три четверти пенсионеров продолжают работать

22 февраля. FINMARKET.RU - В Москве и области 71% жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста. В ходе исследования, проведенного Центром социальной поддержки людей зрелого возраста "50 плюс", были опрошены более 500 респондентов в возрасте от 50 до 85 лет. Согласно полученным данным, большая часть респондентов, достигших пенсионного возраста в период от 50 до 64 лет, не уходят на заслуженный отдых, а продолжают трудовую деятельность. Доля работающих пенсионеров стремительно сокращается по мере повышения возраста. В частности, среди пенсионеров 60-64 лет работает почти 50% респондентов. Среди тех, кому 60-69 лет, - только треть, далее доля трудоустроенных крайне мала.

Исследование показало, что только 47% респондентов вышли на пенсию по собственному желанию, еще 32% - по состоянию здоровья, 14% - вопреки собственному желанию.

Руководитель юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал "Известиям", что трудовые права людей старшего возраста часто нарушаются. Причем проблемы с работой начинаются у тех, кому едва исполнилось 50 лет. В бизнес-структурах, например, предпочитают держать в штате тридцатилетних сотрудников, так как у них, по мнению работодателей, "гораздо выше КПД". Именно по этой причине людей старшего поколения "стараются задвинуть", вынуждая человека самостоятельно покинуть компанию. По словам А.Петропольского, в таких компаниях большинство работников "просто не дорабатывает до пенсии".

Маневра для трудоустройства у пенсионеров почти нет. По словам юриста, у них есть два пути - госструктуры или рабочее место, где требуется неквалифицированный труд.

Исследование показало, чтодержатся за работу до последнего. Среди основных причин, заставляющих их так поступать, респонденты назвали нехватку средств для существования (37%). Помимо финансовой стороны, мотивацию работать поддерживает высокий интерес к своей профессии (19%), а также желание оставаться социально активным членом общества (14%).

Немалую роль играет страх пожилых людей остаться в одиночестве. По словам директора Института трудового долголетия при Московской международной высшей школе бизнеса (МИРБИС) Марии Захаровой, "коммуникация как мотиватор для продолжения трудовой деятельности" оказалась важна для 16% респондентов.

Основными источниками доходов респонденты назвали пенсию по старости (70% от общего количества опрошенных) и доходы от трудовой деятельности - таких порядка 56% респондентов. Часть участников опроса признались, что получают доход от личного хозяйства - 11%, либо от сдачи в аренду собственной недвижимости - 3%. М.Захарова отметила, что в данном случае "речь идет о сдаче квартир".

При этом чуть более 18% работающих пенсионеров заявили, что они бы прервали карьеру, если бы у них было стабильное финансовое положение, и потратили свободное время на воспитание внуков. Собственным здоровьем в таком случае занялись бы 17% респондентов, хобби и саморазвитием - 16%.