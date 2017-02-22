Остановить бегство бизнеса

22 февраля. FINMARKET.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть возможность смягчения закона о деофшоризации в ответ на письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В нем уполномоченный попросил главу правительства остановить утечку бизнеса за границу, спровоцированную этим законом. Копия письма омбудсмена и резолюции Дмитрия Медведева имеются в распоряжении "Известий". В Минфине и ФНС панику считают преждевременной.

Борис Титов в начале февраля направил письмо Дмитрию Медведеву, в котором предложил изменить понятие контролируемой иностранной компании (КИК) "таким образом, чтобы под него попадали только те иностранные компании, основной доход которых (50% и более) получен из источников в РФ при условии, что они контролируются российскими бенефициарами". В своей резолюции премьер поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову "проработать идею и представить предложения".

Под закон о КИК попадают все бизнесмены, имеющие зарубежные структуры. Закон касается всех без исключений, вне зависимости от масштабов бизнеса. Среди "громких" историй — намерение акционера "Альфа-Групп" Михаила Фридмана сменить резидентство на британское. В октябре перестал быть налоговым резидентом России миллиардер Алишер Усманов, основатель USM Holdings, пишут "Известия".

По мнению экспертов, если правительство пойдет на уступки,может вернуться, ведь налогообложение во многих других странах жестче российского. Выиграв налоговую конкуренцию,могла бы улучшить прозрачность бизнес-среды, уверена она.

В Минфине считают преждевременными предложения о пересмотре закона о КИК, рассказал "Известиям" директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.