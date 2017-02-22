Процедурой банкротства смогут воспользоваться 100 тыс. россиян

Правительственная программа поддержки инвестиционных проектов завершится в следующем году и в нынешнем виде продлеваться не будет. Вместо нее Минэкономразвития предлагает модифицированный вариант программы с участием негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. В интервью "Известиям" заместитель министра экономики Николай Подгузов рассказал о новых предложениях ведомства и о том, как сделать процедуру личного банкротства более доступной для россиян.

Институт банкротства физических лиц был введен относительно недавно. "Первая практика показала, что этот закон работает. По имеющимся оценкам, в арбитражные суды подано уже порядка 40 тыс. заявлений об инициировании процедур банкротства", - сообщил Подгузов, добавив, что несмотря на то что пошлина снижена до 300 рублей с 6 тыс., финансирование расходов на проведение процедур банкротства всё же не по карману значительному числу потенциальных банкротов. "Поэтому, - говорит Подгузов, - мы и подготовили поправки в законодательство".

По словам замминистра, поправками постарались обрисовать портрет такого заемщика, который, на взгляд ведомства, мог бы иметь возможность подавать заявление о банкротстве без участия, зачастую дорогостоящего, управляющего. Это касается граждан с задолженностью до 900 тыс. рублей с небольшим количеством кредиторов, при этом не имеющих имущества, которое могло быть воспринято как средство платежа по долгам. Кроме того, эти поправки касаются граждан, не являющихся на дату подачи заявления индивидуальными предпринимателями.

"Также надо понимать, что, учитывая статистические данные отдельных бюро кредитных историй, количество граждан с долгом свыше 500 тыс. рублей с просрочкой более 90 дней, а именно эти критерии характеризуют обязанность должника и одновременно право кредитора подать заявление о банкротстве, превышает 500–600 тыс. человек. Если производить оценки, сколько граждан могло бы воспользоваться такого рода процедурой, аккуратно скажем, что это больше 100 тыс. человек как минимум", - сказал Подгузов..