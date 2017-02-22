Против главы "Почты России" могут возбудить еще одно уголовное дело

22 февраля. FINMARKET.RU - Как стало известно "Коммерсанту",направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова. По мнению надзорного ведомства, он незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 млн руб. по итогам работы в 2014-2015 годах. Ранее надзорное ведомство уже направляло материалы для возбуждения дела по аналогичной статье в отношении самого господина Страшнова за незаконное получение им премии в 95 млн руб. Однако по первому обращению СКР еще не завершил доследственную проверку.

По данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, поводом для очередных претензий к руководству ФГУП "Почта России" стала проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры Москвы. Они изучали материалы "обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений" заместителям Дмитрия Страшнова. Проверяющих снова заинтересовал, как и в случае с самим главой "Почты России", период с 2014 по 2015 год.

Как отмечают собеседники "Ъ", с момента своего назначения в июне 2013 года господин Страшнов является "единоличным руководителем", который несет персональную ответственность за последствия своих действий. По их словам, глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа знал о том, что за эти два года целевое финансирование предприятия из федерального бюджета составило 6 млрд 462 млн руб. Кроме того, имелись кредиты и займы, которые шли на обеспечение обязательств перед третьими лицами. Тем не менее в своем докладе как руководителя "Почты России" и в отчете о финансово-хозяйственной деятельности в Минкомсвязь Дмитрий Страшнов указывал, что как в 2014 году, так и в последующем году ФГУП имело чистую прибыль — 1 млрд 253 млн и 1 млрд 578 млн рублей соответственно. Эти отчеты в Минкомсвязи были утверждены, после чего господин Страшнов подписал приказ о премировании своих заместителей. Так, в мае 2015 года им было выделено по итогам ударного труда в 2014 году 89,5 млн руб. В сентябре того же года, по итогам уже 2015 года — судя по всему, речь шла об успехах в первом полугодии,— заместителям было выплачено 179,7 млн руб.