Шкала налога на доходы физлиц останется плоской, но ставка вырастет

22 февраля. FINMARKET.RU - "Ведомостям" стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина – последние готовят собственные программы реформ.

Экономисты сходятся во мнении, что нагрузку наможно повышать. Ставкаможет вырасти, остаться единой, но фактически стать прогрессивной, так как может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход. Обсуждаемые маневры в разных конструкциях могут также привести к снижению страховых взносов и росту НДС. Об этих вариантах рассказали "Ведомостям" пять федеральных чиновников и два эксперта, участвующих в обсуждении.

Комбинация изменения налоговой нагрузки по НДФЛ, взносам и НДС обсуждается на совещаниях в правительстве с осени. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил к декабрю 2017 г. подготовить предложения по налоговой реформе – как части плана реформ для ускорения экономического роста в 2018–2024 гг.

В Минфине обсуждалось повышение НДФЛ до 15%, из которых 6–8 процентных пунктов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение НДФЛ компенсируется снижением нагрузки на работодателей – с 30 до 21% ставки страховых взносов. Это один из вариантов, подчеркивает федеральный чиновник.

Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, говорят два чиновника, а еще сделать НДС равным 21% (сейчас 18%) и страховые взносы – тоже 21%. Эти предложения не соответствуют действительности, уверен представитель Минэкономразвития. Пока идет ведомственная и экспертная дискуссия, говорит другой чиновник: "Ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались"

Повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума прорабатывалось и обсуждалось на площадке Центра стратегических разработок, говорится в материалах его экспертов, с которыми ознакомились "Ведомости". Такой вариант был бы нейтрален для бюджетной системы, говорится в экспертной записке.

Просчитываются все варианты, утверждает высокопоставленный чиновник: говорить, что существует какой-то основной, преждевременно.

Эксперименты с НДФЛ чреваты возвращением серых схем выплаты зарплат, предупреждает чиновник финансово-экономического блока. Теневой сектор сейчас может составлять около 5 трлн руб., оценивают в Минэкономразвития..