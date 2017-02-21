Половина финансовых аудиторов может уйти с рынка

21 февраля. FINMARKET.RU - Аудиторские компании, которые в течение последних трех лет заверяли недостоверную отчетность банков, могут не попасть в реестры ЦБ, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, изучившие законопроект, направленный Центробанком на согласование в Минфин. ЦБ не хочет включать в реестр (по сути, допускать на рынок) компании и их сотрудников, не заметивших невыполнение установленных ЦБ нормативов и требований к внутреннему контролю и управлению рисками, в том числе если они становятся основанием для принятия санации или отзыва лицензии банков либо приостановки деятельности других поднадзорных ЦБ организаций.

Это касается и индивидуальных аудиторов: руководителям групп проверок, заверившим подобные заключения, ЦБ хочет аннулировать на три года аттестаты (без них нельзя аудировать финансовые компании). Среди оснований – предоставление регулятору ложных сведений, подписание заведомо недостоверных заключений, разглашение аудиторской тайны, перечисляют собеседники "Ведомостей". Через три года отбывший дисквалификацию аудитор сможет пересдать экзамен на аттестат.

Пресс-служба ЦБ подтвердила, что данные вопросы обсуждаются, отказавшись от дальнейших комментариев. Минфин от комментариев отказался.

, не вошедшие в реестр, не смогут продолжать аудировать организации, подконтрольные ЦБ. Список таких компаний может заметно расшириться: кроме финансовых компаний и публичных АО Центробанк планирует регулирование эмитентов любых ценных бумаг независимо от их организационно-правовой формы (даже ООО, если оно, например, выпустило облигации).

Центробанк напрямую связывает достоверность выдаваемых заключений с качеством и добросовестностью проводимого аудита. Из 97 банков, у которых ЦБ отозвал лицензии в 2016 г., годовую отчетность 59 аудиторы признали достоверной, говорил главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд.

Если закон будет принят в такой формулировке, вне реестра могут оказаться даже крупнейшие игроки, включая большую четверку, отмечают "Ведомости".. Например, Deloitte заверила отчетность Пробизнесбанка за 2014 г., которую ЦБ впоследствии признал недостоверной. Указанных в ней ценных бумаг, якобы хранившихся в иностранном депозитарии, в реальности не оказалось.