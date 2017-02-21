Где выплатят военную пенсию

21 февраля. FINMARKET.RU - Сбербанк России может потерять монополию на выплату военных пенсий, законодательно установленную почти 25 лет назад. Крупнейшиестраны предложили правительству расширить перечень агентов по осуществлению выплат пенсий силовикам, которых в России, по неофициальным данным, насчитывается 2-3 млн человек.

Об инициативе крупнейших банков по расширению перечня банков-агентов правительства по выплате военных пенсий "Коммерсанту" рассказал источник в Белом доме и подтвердили в одном из ведомств экономического блока. "Речь идет о банковском обслуживании при осуществлении выплат военным пенсионерам и членам их семей. С такими клиентами банки рассчитывают работать напрямую, без участия в схеме Сбербанка", - пояснил один из них, уточнив, что направленное в конце прошлого года письмо в правительство подписали Газпромбанк (ГПБ), ВТБ и Россельхозбанк (РСХБ).

Другой собеседник "Ъ" уточнил, что премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину и профильным ведомствам изучить обращение. По информации источников газеты, поручение премьера датировано 17 декабря, а на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов согласился, что изменения целесообразны. Представитель Минфина подтвердил, что "тема обсуждается".

В РСХБ пояснили, что роль агента по выплате пенсий военным "позволит привлечь на обслуживание дополнительный клиентский сегмент". Член правления ВТБ Владимир Верхошинский считает, что "банковские услуги сегодня должны предоставляться на условиях честной конкуренции", подчеркнув, что группа обладает всей необходимой инфраструктурой и готова обеспечить качественный сервис.

Сейчасвыплачиваются по ФЗ-4468-1 о пенсионном обеспечении военных от 12 февраля 1993 года. Согласно закону,производятся по месту жительства пенсионеров в пределахпенсионными органами через филиалы Сбербанка путем зачисления перечисленных сумм на вклады либо переводом через почтовые отделения. Кроме военнослужащих к этой категории пенсионеров относятся пожарные, наркополицейские, сотрудники ФСИН, таможни, полиции, ФСБ, ФСО, Нацгвардии, Генпрокуратуры, следственных органов и члены их семей. Точных данных об их количестве нет, эта информация относится к категории гостайны. Речь может идти о 2-3 млн человек, из которых 700 тыс. также получают гражданскую пенсию. "В среднем пенсия у силовиков выше, чем у гражданских - примерно 20 тыс. руб.", - отметил собеседник "Ъ" в правительстве.

Как пояснил один из собеседников газеты, серьезно менять действующее законодательство не придется. "Ч. 5 ст. 56 закона предусматривает выплату военных пенсий в ином порядке, нежели того требует ч. 1 - по решению соответствующего федерального органа, согласованному с Минфином", - сказал собеседник. Эта норма, по его словам, "нуждается в уточнении только в части порядка отбора банков".

В Минфине полагают, что критериями могут стать требования, аналогичные определенным постановлениям правительства "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах". Одно из ключевых - "нахождение под прямым или косвенным контролем ЦБ РФ или РФ".