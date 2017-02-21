Главный выигрыш от повышения НДС и снижения соцсборов получит государство

21 февраля. FINMARKET.RU - Снижение совокупной ставки сборов в соцфонды до 21% при ростедо 21%, по расчетам Минэкономики, в первую очередь будет выгодно сельскому хозяйству, госуправлению, здравоохранению и образованию, пишет "Коммерсантъ.. Реализация "схемы 21/21" довольно неожиданно выглядит в этих расчетах как новый способ выполнить майские указы Владимира Путина, еще один способ решения бюджетных проблем регионов и субсидирования преимущественно агроэкспортеров за счет внутреннего рынка.

"Ъ" стали известны оценки Минэкономики предполагаемых результатов "налогового маневра 21/21" — на сегодняшний день, видимо, единственной просчитанной версии снижения прямых налогов при одновременном повышении косвенных. По данным "Ъ", один из соавторов идеи — министр экономики Максим Орешкин — представлял эти расчеты на совещаниях в правительстве, в том числе у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Идею реализации "фискальной девальвации" для РФ новый министр разрабатывал еще под руководством Антона Силуанова в Минфине. Техника "фискальной девальвации" разрабатывалась МВФ для юга еврозоны, который в силу обязательств валютного союза не мог скорректировать платежный баланс девальвацией национальной валюты. "Фискальная девальвация" применялась и за пределами еврозоны, в том числе в Венгрии и Румынии, результаты были смешанными.От повышения НДС и снижения соцсборов.

Схема "налогового маневра 21/21" для РФ исходит из повышения ставок НДС с нынешних 18% до 21% c 2018 или 2019 года с одновременным понижением совокупной ставки платежей в соцфонды с текущих примерно 30% (и в перспективе, после отмены льгот по ним, до 34%) до единообразной совокупной ставки 21% с фонда оплаты труда. Расчеты Минэкономики предполагают, что 21-процентная ставка соцсборов будет уплачиваться со всего фонда оплаты труда без порогов. Рабочим предположением ведомства Максима Орешкина является разделение тяжести роста НДС по схеме 50:50 между производителями и потребителями, пишет "Ъ".

Из презентации Минэкономики к одному из правительственных совещаний следует, что повышение НДС до 21% (льготная ставка 10% сохраняется) даст федеральному бюджету 836 млрд руб. дополнительных доходов, или 0,91% ВВП. Само по себе снижение ставки соцсборов до совокупного 21% несет потери соцфондов 1944 млрд руб., или 2,11% ВВП. 488 млрд руб. в год бюджеты выиграют от отмены порогов по обложению ставок соцвзносами. Эффектом маневра будет также рост сборов налога на прибыль — символический, он вырастет на 52 млрд руб. в год, что предполагает рост валовых прибылей на 2-3%.

Парадоксально, пишет "Ъ", но главный выигрыш в схеме Минэкономики от маневра несет не бизнес, а бюджетная сфера — снижение нагрузки на фонд оплаты труда в госсекторе прогнозируется в 437 млрд руб., или 0,47% ВВП, главные выигрывающие — регионы.