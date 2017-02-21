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21 февраля 2017 года 08:57
В России намерены бороться с теневой экономикой всеми возможными способами
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Михаил Метцель/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой, рассказали два федеральных чиновника и два эксперта, участвующих в обсуждении. Решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, говорит один из чиновников, одна из идей - ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа, пишут "Ведомости". Как отмечает эксперт, участвующий в обсуждении, идея муниципального платежа может быть реализована не через введение налога на наличные, а через пониженную ставку НДС для платежей по карте. Есть примеры, продолжает он: налог на операции с наличными действует в Индии и Азербайджане, но только не при продажах, а при снятии денег со счета физическими лицами. Эта тема в повестке, изучаются международные примеры стимуляции безналичного оборота, знает он. Некоторые из этих идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 гг. (ответственный - Минэкономразвития), знает один из чиновников, обсуждается блок мер по обелению экономики. Россияне пока предпочитают наличные. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, - около 9% ВВП. Минфин еще в 2012 г. предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями - сначала 600 тыс. руб., а затем 300 тыс. руб. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности, вспоминает чиновник финансово-экономического блока. Администрировать местный налог на использование наличных можно через контрольно-кассовую технику, считает федеральный чиновник, она отражает вид платежа, а доначислять налог можно продавцу. Но ограничение оборота наличных может вызвать вопросы у Конституционного суда, опасается он. По мнению федерального чиновника, введение сбора - не тот способ, которым нужно бороться за обеление оборота: "Получается, что придется платить больше, если в торговой точке не работает терминал?" А обсуждать ограничение наличных расчетов можно, например, после распространения национальной системы платежных карт "Мир", рассуждает другой чиновник. Но и это не решит всех проблем, оговаривается он, по всей стране должна работать инфраструктура POS-терминалов, регионы должны быть обеспечены интернетом, а стоимость расчетов должна снижаться.
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