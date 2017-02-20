Правительство разрешит ловить солнце на крыше

20 февраля. FINMARKET.RU - Правительство готово разрешить развитие "домашней" электроэнергетики в- установку на крышах и во дворах частных домов до 15 кВт генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС к 1 апреля представить в правительство проект плана по стимулированию зеленой микрогенерации потребителями, в том числе населением, пишет "Коммерсант" . Речь идет, например, о солнечных панелях или ветряках мощностью до 15 кВт, которые разрешат ставить на крыше или во дворе (кроме многоквартирных домов). Система должна позволять сброс излишков выработки в сеть, энергосбытовые компании (гарантирующие поставщики, ГП) обязаны выкупать эти объемы по цене оптового энергорынка, а доходы населения от этого не будут облагаться налогами. Двусторонние счетчики потребитель должен ставить сам.

Предложенная схема размывает грань между потребителем и генератором и близка к модели, используемой за рубежом для развития ВИЭ, в частности в Европе.

Но традиционные энергосети строились без учета возможности двусторонних перетоков. С этим, по словам научного сотрудника Центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС Татьяны Ланьшиной, могут быть связаны дополнительные издержки электросетей, усложнится диспетчерское управление. С другой стороны, замечает она, "это будет стимулировать внедрение технологий интеллектуального управления сетями (smart grid)".

В российской энергетике существенных рисков от развития микрогенерации не ожидают. "Дополнительных затрат мы не видим,- отмечает глава ассоциации ГП и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая.- Цена покупки равна средневзвешенной нерегулируемой цене на электроэнергию на оптовом рынке, по которой энергосбыты и сейчас покупают энергию".

Как считает директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков (один из идеологов развития микрогенерации в РФ), наибольший спрос на микроВИЭ обеспечат "энтузиасты" и районы с перебойным энергоснабжением.