В России могут закрыться тысячи малых предприятий

20 февраля. FINMARKET.RU - Вступившие прошлым летом в силу поправки во контрольно-кассовой технике обязывают операторов торговых (вендинговых) автоматов оснастить их кассовой техникой к середине 2018 г., напоминают "Ведомости"

Однако внедрение закона в существующей редакции обойдется операторам в 50 млрд руб. и приведет к закрытию тысяч малых предприятий, считает президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) и владелец крупнейшей вендинговой компании Uvenco Борис Белоцерковский.

Переоборудование - практически нереальная задача, отмечает Екатерина Сойак, гендиректор EMTG, организатора отраслевой выставки VendExpo: во-первых, очень дорого, а во-вторых, изменить конструкцию можно лишь у 10-15% используемых в России автоматов. "Те аппараты, в которые все же удастся установить кассовую технику, автоматически теряют гарантию производителя", - добавляет она.

Стоимость переоборудования складывается из цены принтера с электронной контрольной лентой - это около 60 тыс. руб., а также устройств и системы адаптации автомата к установке кассы, объясняет Б.Белоцерковский: "Это около 30% стоимости автомата". Если сейчас средний срок окупаемости автомата - 2 года, то с введением касс он может увеличиться на год и более, рассуждает он.

Между те, как отмечает начальник организационно-методологического отдела управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы Алексей Батарин, любые финансовые расчеты по приобретению кассовой техники сейчас условны, поскольку ситуация на этом рынке постоянно меняется, в том числе из-за колебаний валютного курса. Кроме того, Госдума в первом чтении одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые позволят плательщикам ЕНВД и патента получать налоговый вычет до 18 тыс. руб. на единицу кассовой техники, в том числе по покупкам касс, напоминает он.

По словам А.Батарина, представители ассоциации пользователей торговых автоматов обращались в различные органы с предложением освободить вендинг от применения касс. Он не исключает, что отдельные конструктивные предложения участников рынка могут быть рассмотрены.

Пока же продажи новых торговых аппаратов в России практически прекратились, вендинговые операторы выжидают, говорит гендиректор Telemetron Максим Можар.

"Продажи вернутся на прежний уровень, когда экономика выйдет из рецессии и станет понятна ситуация с кассами - как будет функционировать закон на практике", - полагает Б.Белоцерковский.