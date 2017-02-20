Бизнес написал инструкцию по росту экономики

20 февраля. FINMARKET.RU - "Большая четверка" предпринимательских объединений — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и "Опора России" — направила премьер-министру Дмитрию Медведеву своик плану действий правительства по повышению темпов роста экономики на 2017-2025 годы.

В бизнес-объединениях свои наработки неофициально называют "25 шагов к новой экономике", пишет "Коммерсант". Предприниматели сосредоточились на понятных и давно обсуждаемых проблемах. Уровень фискальной нагрузки предлагается снизить, неналоговые платежи — упорядочить. В частности, сократить предложено либо страховые взносы, либо налогооблагаемую базу по НДС за счет исключения из обложения этим налогом фонда оплаты труда. Считать фискальную нагрузку объединения предлагают вместе с неналоговыми платежами. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), применение которого должно закончиться после 2020 года, объединения хотят сохранить. Заинтересовывать регионы и муниципалитеты в развитии малого и среднего бизнеса предлагается увеличением отчислений от упрощенной системы налогообложения и НДФЛ.

Модернизировать производствохочет за счет прямой инвестиционной льготы по налогу на прибыль — уменьшением суммы налога на 50% соответствующих затрат компаний. Для развития новых импортозамещающих производств также затребованы льготы по налогу на прибыль, на землю и на имущество организаций (на начальных этапах организации производства). Отдельный пункт — упрощение отчетности и мораторий на принятие новых и изменение действующих ее форм.

Еще предприниматели хотят больше влиять на законотворческий процесс. Среди предложений — распространить процедуру, похожую на ОРВ (оценка регулирующего воздействия), на поправки, вносимые при втором чтении законопроектов. В финансово-экономических обоснованиях к законопроектам они хотят видеть развернутую оценку расходов компаний и граждан по исполнению предлагаемых норм.

Поддержать несырьевой экспорт предлагается через установление срока возврата НДС предприятиям в течение 14 дней. Для расширения кооперации между крупным и малым бизнесом предложено предоставить предприятиям, работающим на "упрощенке" или сельхозналоге, права добровольно становиться плательщиками НДС. Еще из давно желаемого — введение страхования вкладов и расчетных счетов в банках для микро- и малого бизнеса.