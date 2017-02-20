Российские товары прорекламируют в мировых СМИ

20 февраля. FINMARKET.RU - Минпромторг разработал проект постановления правительства о выделении субсидии Российскому экспортному центру (РЭЦ) на продвижение отечественных товаров с маркировкой "Сделано в России". Общий бюджет на продвижение национального бренда составит 370 млн рублей, следует из финансово-экономического обоснования к документу. Речь идет о выделении средств как на рекламное и информационное сопровождение поступающей напродукции, так и на другие инструменты повышения узнаваемости российской продукции за рубежом.

В документе министерства уточняется, что кампания продвижения в СМИ и интернете развернется на Euronews, телеканале Russia Today, международном проекте "Российской газеты" Russia Beyond The Headlines и других площадках. В РЭЦ "Известиям" пояснили, чтобудет запущена "в ведущих мировых СМИ со II квартала 2017 года".

Список приоритетных стран для распространения информации о российских товарах сейчас находится на согласовании, скорее всего, в него войдут Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, подчеркивают в РЭЦ. Центр уже сейчас разрабатывает рекламную кампанию, хотя выхода постановления правительства по финансированию в РЭЦ ожидают этой весной.

В экспортном центре рассказали, что под маркой "Сделано в России" будут продвигать товары народного потребления "для частных покупателей - пищевую продукцию, косметику, одежду, игрушки и даже автомобили".

Для более эффективного проведения кампании "Сделано в России" РЭЦ планирует заказать исследование потребностей иностранных покупателей и их заинтересованности в российских товарах. На основе полученной информации будет разработана стратегия дальнейшего внедрения отечественной продукции на зарубежные рынки.

В финансово-экономическом обосновании к проекту постановления обозначены расходы на продвижение национального бренда только на 2017 год. Однако в Минпромторге "Известиям" сообщили, что "предусматривается развитие механизма продвижения экспортного бренда до 2019 года". Объем средств на продвижение в 2018-2019 годах будет определен позже.