Регионы против курортного сбора

17 февраля. FINMARKET.RU - Ведущие здравницы отказываются от введения курортного сбора.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству "внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса". Опробовать новый налог на туристов собирались первоначально в пяти регионах: в Крыму, Севастополе, на Ставрополье, Алтае и Кубани.

Первым от спорной курортной затеи отказался Севастополь, пишет "Независимая газета". А вчера выяснилось, что и другие главные здравницы страны – Крым и Кавказ – не хотят связываться с непопулярным курортным налогом. По крайней мере в том виде, который предлагают чиновники Министерства по делам Северного Кавказа.

В четверг глава департамента Минкавказа Ольга Рухуллаева заявила, что ставка курортного сбора скорее всего составит максимум 100 руб., но взиматься он будет посуточно.

"Если курортный сбор именно в таком порядке будет вводиться, я – это мое мнение, не мнение всего совета министров, всего министерства – буду ходатайствовать, чтобы мы выходили из данного эксперимента", – сказал министр туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Действительно, отмечает "НГ", представить себе, как десятки тысяч отдыхающих будут ежесуточную выстраиваться в очередь для уплаты курортного налога, нормальному человеку очень непросто. Альтернативная процедура уплаты налога – с ведением реестра всех въезжающих и выезжающих – также может показаться дикой затеей.

"При обсуждении законопроекта предложения Крыма не учитываются. Мы против того, чтобы рассчитывать величину сбора, отталкиваясь от количества суток, которые отдыхающие намерены провести на курорте", – приводит агентство "Крыминформ" слова Стрельбицкого. Он привел в пример Турцию, в которой для привлечения отдыхающих снижают цены и вводят субсидии на авиарейсы. А по проекту Минкавказа семья из четырех человек должна будет заплатить дополнительно 4 тыс. руб. за 10-дневное пребывание в Крыму.

Если решение окончательно принимается о введении этого сбора, то это должен быть налоговый сбор, поскольку создание специальной службы по сбору может повлечь чрезмерные административные расходы, считает министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди.