Россия ставит точку в расчётах за советские долги

17 февраля. FINMARKET.RU - Россия завершает расчеты со странами, которым был должен Советский Союз. Соглашение о погашении последнего долга на $125,2 млн готово и ожидает подписания, рассказал "Известиям" источник в правительстве. По его оценке, подписание может состояться в ближайшие месяцы, а самобудет осуществлено до лета.

В Минфине подтвердили, что долгбудет урегулирован до конца этого года.

На прошлой неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией на $60,6 млн и отметил, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.

"Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали , - пояснил источник в правительстве. - Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт".

В пресс-службе Минфина подтвердили, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. По данным официальных документов ведомства, на эти цели заложено 512,3 млрд рублей. В Минфине отметили, что Российско-боснийско-герцеговинское межправительственное соглашение будет подписано Минфином от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации.

Долг СССР перед зарубежными странами формировался различными путями. Странам дальнего зарубежья Союз задолжал вследствие своей активности на долговом рынке после 1983 года, а вот перед Югославией долг образовался в результате торговых взаимоотношений.

Странам Парижского клуба Россия погасила кредиты еще в 2006 году, хотя могла это делать по условиям соглашений еще почти сто лет - до 2115 года, отметил эксперт.

Россия гасит долг Югославии дольше, чем дальнему зарубежью, потому что его сложнее оценить - нет номинальных бумаг, по которым можно предъявить счет.

Погашение долга СССР - это больше плюс политический, чем бюджетный, уверен профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Однако на внешний долг России этот исторический факт никак не повлияет, считает он. Дело в том, что сегодня вопрос внешнего долга сместился в сторону корпоративного сектора.

"Долг корпоративного сектора по некоторым оценкам достигает $700 млрд, при этом объем международных резервов - $394 млрд. И хотя санкции несколько умерили аппетиты российских компаний занимать за границей, пока масштабы внешней задолженности бизнеса внушительные", - отметил эксперт.