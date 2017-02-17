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17 февраля 2017 года 09:55
Россия ставит точку в расчётах за советские долги
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Максим Новиков/ТАСС
17 февраля. FINMARKET.RU - Россия завершает расчеты со странами, которым был должен Советский Союз. Соглашение о погашении последнего долга на $125,2 млн готово и ожидает подписания, рассказал "Известиям" источник в правительстве. По его оценке, подписание может состояться в ближайшие месяцы, а само погашение будет осуществлено до лета. В Минфине подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года. На прошлой неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией на $60,6 млн и отметил, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина. "Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали , - пояснил источник в правительстве. - Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт". В пресс-службе Минфина подтвердили, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. По данным официальных документов ведомства, на эти цели заложено 512,3 млрд рублей. В Минфине отметили, что Российско-боснийско-герцеговинское межправительственное соглашение будет подписано Минфином от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации. Долг СССР перед зарубежными странами формировался различными путями. Странам дальнего зарубежья Союз задолжал вследствие своей активности на долговом рынке после 1983 года, а вот перед Югославией долг образовался в результате торговых взаимоотношений. Странам Парижского клуба Россия погасила кредиты еще в 2006 году, хотя могла это делать по условиям соглашений еще почти сто лет - до 2115 года, отметил эксперт. Россия гасит долг Югославии дольше, чем дальнему зарубежью, потому что его сложнее оценить - нет номинальных бумаг, по которым можно предъявить счет. Погашение долга СССР - это больше плюс политический, чем бюджетный, уверен профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Однако на внешний долг России этот исторический факт никак не повлияет, считает он. Дело в том, что сегодня вопрос внешнего долга сместился в сторону корпоративного сектора. "Долг корпоративного сектора по некоторым оценкам достигает $700 млрд, при этом объем международных резервов - $394 млрд. И хотя санкции несколько умерили аппетиты российских компаний занимать за границей, пока масштабы внешней задолженности бизнеса внушительные", - отметил эксперт.
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