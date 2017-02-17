О налоге на имущество сообщат уже весной

17 февраля. FINMARKET.RU - В этом году кампанию по массовой рассылке налоговых уведомлений Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует начать раньше, уже весной, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника. А завершить рассылку планируется до осени, уточнил один из них. Однако срок уплаты налогов в уведомлениях не переносится: по-прежнему до 1 декабря.

В прошлом году первыеи извещения о налоге на имущество физлиц (НИФЛ), а также земельном и транспортном налогах за 2015 г. оказались у людей только в конце сентября. Крайний срок уплаты по этим извещениям сместили на 2 месяца - до 1 декабря, так что на оплату квитанций осталось самое большее два месяца.

Отсрочка платежа в 2016 г. совпала с переходом на новый порядок расчета налога: в 2015 г. кадастровая стоимость заменила более низкую инвентаризационную в 28 регионах. Для жилья и гаражей базовая федеральная ставка снижена с 2 до 0,1%, для остальных объектов - до 0,5%; для жилья дороже 300 млн руб. - до 2%. Кроме того, действует налоговый вычет для квартир в размере кадастровой стоимости 20 кв. м, для индивидуальных домов - 50 кв. м, а для комнат - 10 кв. м. А льготники получают дополнительные вычеты в 50, 100 и 10 кв. м соответственно. Стандартные вычеты предоставляются для каждого объекта, а льготные - для одного объекта каждого вида. Снизить ставки могут также регионы.

С приближением срока выплаты налога все больше людей начало обращаться в налоговые инспекции за разъяснением - или остались вопросы о новом порядке расчета налога, или не пришла платежка, или указана неверная сумма налога.

Несмотря на проблемы с переходом на кадастровую стоимость, собрать налоги все равно удалось. За 2015 г. поступило 64,3% от прогноза- на 3,3 процентного пункта больше, чем за прошлый год, рассказал федеральный чиновник. По данным ФНС на 1 декабря 2016 г., всего в региональные бюджеты поступило 51,2 млрд руб. НИФЛ.

Обратный перенос

Резерв для роста поступлений есть. В регионах, не перешедших на кадастровую оценку, общее число объектов, не вовлеченных в налоговый оборот, составляет 2,8 млн, или около 10% от всех налогооблагаемых объектов недвижимости, отмечает федеральный чиновник.

Удлинение срока рассылки уведомлений поможет выявлять и устранять системные ошибки, надеется президент СРО оценщиков "Экспертный совет" Алексей Каминский, у людей будет больше времени, чтобы разобраться с проблемами. Но основная причина претензий - некачественная исходная информация в кадастре недвижимости, предупреждает он: например, владельцу половины однокомнатной квартиры в Москве насчитали 8,5 млн руб. налога на имущество - с площади всего дома. Очень часто вместо площади квартиры в кадастре недвижимости указан год постройки дома, рассказывает он, но, даже понимая, что квартира не может быть 2005 кв. м, оценщик не вправе поменять данные.