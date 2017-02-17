Депутаты получат по 700 тысяч в год на транспорт

17 февраля. FINMARKET.RU - В Госдуме принято решение обеспечивать депутатов транспортом в поездках по субъектам РФ в любой день, а не только в течение региональной недели, как было до сих пор. Расходы по этой статье могут быть увеличены вдвое, до 700 тыс. руб. в год на каждого парламентария. Пока в нижней палате обсуждают, где взять на это, рассказал "Известиям" вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Сейчас машины депутатам предоставляют администрации субъектов. Такая обязанность возникает у них только в течение одной недели в месяц, когда парламентарии обязаны присутствовать в регионе. Но по факту некоторые депутаты уезжают на встречи с избирателями, а также иные мероприятия и в другое время — например, когда нет пленарных заседаний или заседаний комитетов. В этом случае машину им приходится нанимать за свой счет.

По словам И.Лебедева, сейчас в бюджете по статье «обеспечение автотранспортом» заложен лимит расходов примерно 300 тыс. рублей в год на каждого депутата. Но в течение года часть средств из разных статей сметы удается сэкономить, что дает возможность перераспределить деньги.

"К концу года сумма будет увеличена в два раза из средств, которые могут быть либо сэкономлены палатой, либо получены дополнительно. Каждый депутат сможет рассчитывать примерно на 700 тыс. в год. Поэтому с сегодняшнего дня у депутатов наконец не будет головной боли, сколько дней и часов пользоваться машиной. Сумма, которая будет выделена, полностью покрывает все расходы", — отметил И.Лебедев.

По его словам, опыт предыдущих лет показывает, что не все депутаты пользуются машинами администраций в поездках по региону. В среднем к этой опции прибегает 60% парламентариев, и в пошлые годы они тратили приблизительно по 350-400 тыс. каждый.

Лебедев также рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос монетизации этой услуги, чтобы каждый депутат сам получал причитающуюся ему сумму и мог нанять любой. Вице-спикер подчеркнул, что такой вариант может быть реализован уже в 2018 году.

В комитете по регламенту и обеспечению работы Госдумы "Известиям" рассказали, что накануне на заседании транспортный вопрос обсуждался очень долго. В итоге было принято решение установить для депутатов годовые лимиты средств, но расходы будет контролировать Дума.