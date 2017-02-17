За два года в России не появилось ни одного нового банка

ЦБ за три последних года существенно оздоровил банковский сектор, расчистив дорогу новым игрокам. Впрочем, новички не торопятся выходить на рынок. Как сообщили "Известиям" в ЦБ, в 2015 году регулятору поступило девять заявок на регистрацию кредитных организаций, а в прошлом — семь. По десяти Центробанк дал отказ, причем большая часть заявок была отклонена в позапрошлом году.

По словам представителя ЦБ, оснований для отказа в выдаче лицензий было два. Первое — неудовлетворительное финансовое состояния акционеров банков. Второе — несоответствие учредительных документов требованиям законов.

В Центробанке уточнили, что в 2015 году было зарегистрировано две новые кредитные организации, а в 2016 году — три. Из материалов регулятора следует, что всё это не, а кредитные организации — расчетные организации, клиринговые компании, кредитные кооперативы и т.д.

Тот факт, что число банков уменьшается, а новые не открывают, объясняется несколькими причинами. По мнению большинства экспертов, главная причина — низкая рентабельность бизнеса.

"Доказательством может служить тот факт, что сейчас основные сделки на банковском рынке — это сделки по слиянию и поглощению, когда происходит укрупнение кредитных организаций. Зачастую это более простой способ создать нечто новое на рынке. При этом такой путь не всегда является более дорогим по сравнению с запуском банка с нуля", — говорит первый зампред правления Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) Вячеслав Андрюшкин.

"Совсем не обязательно создавать новый банк, можно просто купить у старых акционеров старый банк, — соглашается профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Юрий Юденков. — Он вроде новый, но в реестре он старый".

Ю.Юденков уточняет, что речь не столько о «цене» выхода на рынок, сколько об операционных издержках, в частности по предоставлению отчетности для ЦБ.

Из-за высоких издержек отдача на банковский капитал редко превышает 15–17% годовых, отмечает В.Андрюшкин.

Еще одной причиной отсутствия интереса к созданию банков может быть рост требований к деловой репутации собственников и топ-менеджеров кредитных организаций. С 2014 года они обязаны раскрывать широкому кругу лиц достаточно много информации о себе. В частности, об образовании и опыте работы. Как говорят участники рынка, непосредственно перед регулятором банкирам приходится отчитываются более детально.