Сокращение добычи нефти принесет бюджету РФ 1,5 трлн руб. доходов

16 февраля. FINMARKET.RU - Глава Минэнерго России Александрсчитает, что в этом году доходы бюджета от сокращения добычи нефти могут составить около 1,5 трлн руб., а доходы компаний - около 700 млрд руб.

"Без достижения договоренностей о сокращении добычи, цена на нефть могла быть $35-40 за баррель, а сейчас она примерно $55 за баррель. Эта разница в $10-15 дает бюджету и компаниям минимум $110 млн дополнительных доходов в день", - сказал А.Новак в интервью "Интерфаксу".

"Если перевести это в рубли и спроецировать на год, то бюджет может получить порядка 1,5 трлн рублей дополнительного дохода, а компании - еще 700 млрд рублей", - отметил министр.

"И это без учета того положительного эффекта, который оказали на нефтяной рынок переговоры между странами входящими и не входящими в ОПЕК в 2016 году", - подчеркнул глава Минэнерго.

А.Новак считает, что соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, будет эффективным только при условии его выполнения на 100%.

"Аналитики и эксперты рынка в один голос говорят о том, что исполнение договоренностей о сокращении добычи нефти хотя бы на 70% было бы положительным сигналом для рынка. Но мы исходим из того, что сделка только тогда будет эффективна, когда будет выполнена на все 100%", - сказал он.

При этом министр допустил, что внутри ОПЕК некоторые страны могут выполнить соглашение не в полном объеме, а другие - перевыполнить его.

"Данные по добыче каждой страны ОПЕК и не-ОПЕК мы будем анализировать в феврале на техническом экспертном совете. Мониторинговый комитет совместно с секретариатом ОПЕК подготовит отчет, который будет разослан всем странам-участницам соглашения. Я не исключаю, что какие-то страны картеля могут и не выполнить, какие-то - перевыполнить план по сокращению добычи. Внутри ОПЕК такое допустимо", - отметил глава Минэнерго.

Россия, по словам А.Новака, в феврале и марте продолжит сокращать добычу нефти с превышением плановых показателей в 100 тыс. баррелей в сутки и 150 тыс. баррелей в сутки, принятых в рамках сделки со странами ОПЕК и не-ОПЕК.

"По факту, в январе снижение получилось несколько большее, чем планировали компании. Это объясняется разными факторами, в том числе и погодными: первые дни зимы во многих регионах России были очень морозными. Тем не менее, сейчас компании сохраняют этот темп сокращения, и даже немного увеличивают. Думаю, что в февралебудет больше, чем 100 тыс. б/с", - сказал он.

В марте, сказал министр, план по сокращению добычи нефти в 150 тыс. б/с также может быть превышен.

"Но сразу выйти на сокращение в 300 тыс. б/с мы не можем из-за технологических особенностей нефтедобычи в России. Во-первых, зимой растет добыча и потребление газа, но газ добывается вместе с конденсатом, который в статистике учитывается вместе с добычей нефти. И это дает определенный рост добычи нефти. Во-вторых, выполняя соглашение о сокращении добычи, компании либо закрывают нерентабельные скважины, либо принимают решение отказаться от бурения новых. Эффект от принятия последнего решения растягивается во времени", - отметил он.

"Мы можем выйти на целевое значение в 300 тыс. баррелей нефти в сутки ускоренными темпами к концу апреля. Это позволит в мае-июне добывать нефти ровно на 300 тыс. б/с меньше, чем в октябре прошлого года", - добавил глава Минэнерго.

Говоря об экспорте российской нефти, А.Новак заявил, что Россия в этом году может увеличить экспорт нефти на 4-5,5% - до 265-269 млн тонн за счет повышения эффективности переработки нефти внутри страны.

"У нас продолжается модернизация НПЗ, поэтому в рамках нашей стратегии продолжится сокращение объемов перерабатываемого сырья. Глубина переработки нефти в прошлом году росла более быстрыми темпами, чем планировалось. Так, первоначально мы закладывали на 2016 год уровень глубины переработки нефти в 75%, а по факту получили 79% (по данным ЦДУ ТЭК). Объем производства мазута в 2017 году снизится на 8,5 млн тонн, автомобильного бензина и дизельного топлива - продолжит рост", - сказал он.

"Это означает, что у нас высвобождается от переработки часть добытой нефти, поэтому возможен небольшой прирост экспорта. В этом году объем экспорта может составить 265-269 млн тонн (по итогам 2016 года 254,8 млн т)", - отметил министр.

А.Новак также сообщил, что Минэнергопока сохраняет свой прогноз по цене на нефть в 2017 году в $55-$60 за баррель.

"На мой взгляд, цена в $55 за баррель, которая складывается сейчас на рынке, достаточно объективна и сбалансирована относительно текущей картины спроса и предложения. Мы видим, что излишки нефти начали уходить с рынка. Более того, спрос превысил предложение. Весь январь цена находилась около текущего уровня с небольшими колебаниями в 2-3 доллара в сторону снижения или роста", - сказал он.

"Я думаю, что такую цену мы будем наблюдать в течение года, может быть, она чуть вырастет в конце года. То есть мой прогноз не меняется: $55-60 за баррель", - подчеркнул А.Новак.

"Но для нас важнее не цена на нефть, а стабильность, низкая волатильность рынка, восстановление инвестиционной привлекательности отрасли, доверие и комфорт экспортеров и импортеров нефти", - добавил глава Минэнерго.