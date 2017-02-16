РСПП выступило против уголовной ответственности за киберпреступления

16 февраля. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) настаивает на смягчении законопроектов по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), принятых Госдумой в первом чтении. Опасения, пишет "Коммерсантъ", вызваны новеллой об уголовной ответственности за нарушения правил эксплуатации и доступа. Такими инцидентами теоретически могут считаться аварии на географически распределенных сетях, что повышает риски несправедливого наказания, считают участники рынка.

РСПП настаивает на внесении поправок в пакет законопроектов "О безопасности критической информационной инфраструктуры", которые 27 января были приняты Госдумой в первом чтении. Об этом говорится в письмах РСПП к премьеру Дмитрию Медведеву и главе комитета Госдумы по информполитике Леониду Левину, направленных 13 февраля, пишет "Ъ", ссылаясь ан копии документов. Предусмотренная законопроектом уголовнаяпо некоторым видам нарушений в сфере обеспечения безопасности КИИ будет "чрезмерной" и "беспрецедентно строгой", считают в союзе.

Правительственный пакет законопроектов о безопасности КИИ был внесен в Госдуму 6 декабря 2016 года. К объектам КИИ в документе отнесены сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы и др. Документами предусмотрены ряд мер по защите объектов КИИ от хакерских атак, а также введение уголовной ответственности за неправомерный доступ к охраняемой информации, содержащейся в КИИ, или нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки такой информации, что наказывается штрафом до 2 млн руб. или лишением свободы на срок до десяти лет.

"Предполагаемое наказание очевидно не соответствует общественной опасности нарушения",— указывают в РСПП. Кроме того, понятия "причинение вреда КИИ" и "создание угрозы наступления вреда КИИ" являются субъективными и могут привести к трудностям в правоприменении, а также будут "способствовать возникновению коррупционных рисков", говорится в документе. По оценке РСПП, законопроект о безопасности КИИ может быть распространен на более чем 10 тыс. операторов связи. И в целом законопроект "не соответствует проводимому руководством РФ курсу на гуманизацию уголовного законодательства для создания благоприятных условий для ведения бизнеса". В настоящее время уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации на сетях связи не предусмотрена. Нарушение правил охраны линий и сооружений связи, согласно КоАП, наказывается штрафом до 40 тыс. руб. Эта мера доказала свою эффективность, уверены в РСПП.