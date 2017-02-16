Россияне должны получать не менее 60 тыс. руб. в месяц - эксперт

16 февраля. FINMARKET.RU - Гендиректор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков считает, что россияне должны получать не менее 60 тыс. рублей в месяц. Сегодня, как посчитали эксперты центра, более 60% россиян с трудом дотягивают до зарплаты. Именно им и нужно повышать, которые сегодня не только затрудняют жизнь конкретных семей, но и тащат экономику страны вниз.

Как заявил В.Бобков в интервью "Российской газете" , по расчетам возглавляемого им центра, бедных в России 12,6% - это люди с доходами менее одного прожиточного минимума, то есть примерно 10 тыс. рублей в месяц.

"Но есть еще 50% тех, чей доход составляет от 10 до 30 тысяч рублей в месяц, то есть не более трех прожиточных минимумов. Вот вам и более 60%. Именно этим людям и нужно повышать доходы, прежде всего заработную плату и пенсии", - заявил В.Бобков, отметив, что для начала надо выстроить четкую систему мер, которые планомерно поднимали бы заработную плату в стране до необходимого уровня.

И первый шаг, по его словам, - дотянуть до прожиточного минимума трудоспособного населения минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас МРОТ равен 7,5 тыс. рублей - разница между ним и прожиточным минимумом около 3 тыс. рублей.

"А если еще и прожиточный минимум начнет выполнять функцию гарантированного минимального дохода, это уже будет огромный шаг вперед", - сказал эксперт.

Говоря о самом прожиточном минимуме, он заметил, что сегодня в минимальную потребительскую корзину включен действительно минимум, и "в действующем прожиточном минимуме отражается модель жизни, которая не берет в расчет все перемены, произошедшие в мире, и явно не соответствует минимальным условиям, в которые поставлен любой человек, если он не маргинал".

По словам В.Бобкова, "реальная "корзина" должна примерно в 3 раза превышать принятый прожиточный минимум", а фактически минимальный душевой доход должен быть не ниже 30 тыс. рублей на человека. "Его надо обеспечить всеми источниками доходов", - подчеркнул эксперт.

На вопрос о том, сколько же должны получать пенсионеры В.Бобков сказал: "В идеале люди должны получать пенсии пропорционально своей зарплате. Что обременительно для пенсионной системы, которая несет колоссальную нагрузку, том числе за счет людей, имеющих льготы по раннему выходу на пенсию".

Комментируя идею введения в России единого пособия по бедности, В.Бобков высказал, что в стране действительно следовало бы обсудить возможность введения нового вида социальной выплаты - единого пособия по бедности (нуждаемости).

"Ввести единые критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи. Хорошо бы увязать введение нового пособия с установлением минимального гарантированного душевого дохода", - отметил эксперт

Как сказал В.Бобков, проверить достоверность информации о доходах, сравнить их с прожиточным минимумом и на этом основании устанавливать размеры единого пособия нуждающимся, повышающего их доходы до минимальных государственных гарантий, это функции органов местного самоуправления. "Не стоит заставлять людей собирать справки", - добавил он.

Отвечая на вопрос, сколько в России богатых, В.Бобков отметил, что выделено пять уровней доходов. "На самом высоком уровне находятся семьи, в которых доход на каждого человека составляет не менее 11 прожиточных минимумов - 110 тыс. рублей в месяц. Таких в нашей стране примерно 2%".

Средний класс, по его словам, составляет чуть более 5%, в этой группе среднедушевые доходы колеблются в диапазоне от 70 до 110 тыс. рублей.

"Примерно треть населения входит в категорию "обеспеченные ниже среднего уровня" с доходом от 30 тысяч до 70 тысяч рублей", - сообщил В.Бобков.