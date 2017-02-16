Аренда жилья обойдется дешевле

16 февраля. FINMARKET.RU - В России расходы на аренду квартиры или дома можно будет частично компенсировать, если будет реализована новая инициатива Минстроя и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Как рассказал "Известиям" замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, анализируется возможность введения налогового вычета для людей, которые снимаюти заключили официальные договоры найма.

То есть предлагаемая льгота коснется не всех арендаторов, а только тех, кто оформил сделку, следовательно, арендодатель платит все положенные. По мнению замглавы Минстроя, эти меры повысят интерес граждан к арендному жилью.

По словам источника газеты, осведомленного о процессе обсуждения, предложения лягут в основу законопроекта, который планируется подготовить.

Налоговый вычет предполагает, что человек, получающий доход (заработную плату), облагаемый по ставке 13%, вправе уменьшить налогооблагаемую базу. Правда, общая сумма расходов в случае с продажей квартиры, например, не должна превышать 2 млн рублей в год. Проще говоря, вычет ограничивается суммой 260 тыс. рублей.

В АИЖК полагают, что налоговый вычет позволит повысить привлекательность организованного рынка аренды и увеличить долю долгосрочных договорных отношений.

"Введение налоговых вычетов для арендаторов жилья по аналогии с покупателями жилья в собственность создаст условия для активного развития цивилизованного рынка аренды и сокращения доли аренды по "серым" схемам", - считает официальный представитель АИЖК.

По словам руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олега Репченко, сегодня большая часть рынка аренды находится в тени. "Платят налоги сейчас в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить свое имущество, а арендаторы - в том, чтобы у них были гарантии. В дешевом сегменте почти не платят налогов", - пояснил эксперт.

Он считает, что одним из способов борьбы с уходом от налогов на рынке аренды недвижимости является развитие системы доходных домов, где можно будет снимать жилье экономкласса.