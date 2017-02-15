Столыпинский клуб предложит вдвое снизить цены на жилье

15 февраля. FINMARKET.RU - Один из двух центров разработки экономических реформ — Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова — включит в свой стратегический документ предложения по развитию доходных домов.

«Стратегия роста» (стратегический документ клуба, доработка которого сейчас завершается) предлагает провести целевую денежную эмиссию в размере 11,6 трлн рублей, которая позволит в течение 10 лет построить около 500 млн. кв. м. арендного жилья, указано в материалах клуба, имеющихся в распоряжении "Известий"

При этом ожидается, что такаяпозволит снизить среднюю себестоимость строительства на 40%, а долгосрочную фиксированную ставку аренды — на 10%. По данным девелоперов, сейчас 1 кв. м жилья в Москве в зависимости от технологии строительства обходится застройщику в 20–50 тыс. рублей.

Сильные стороны в предложении Столыпинского клуба — стимулирование мобильности населения, поддержка строительной отрасли и восполнение дефицитного жилого фонда. Слабая сторона — непрогнозируемое влияние на инфляцию, говорят эксперты.

"Теоретически, если снизить издержки по смене места жительства для населения, то это может повысить его мобильность, — соглашается с логикой Столыпинского клуба замдиректора Центра трудовых отношений ВШЭ Ростислав Капелюшников. — Другое дело — непонятно, насколько этот фактор для людей будет определяющим".

Эксперты по рынку недвижимости признают, что идея столыпинцев может позволить снизить себестоимость строительства. Однако при реализации этого амбициозного проекта, если правительство его поддержит, нужно свести к минимуму риск возникновения «белых слонов» — печально известных в мире заброшенных строительных объектов, прежде всего после олимпиад.

"Опыт многократных и многолетних попыток реализации проектов доходных домов показывает — проблема востребованности этих жилых площадей возникнет неизбежно", — предупреждает руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

По его мнению, чтобы подобное "социально ориентированное" предложение заинтересовало арендаторов, ставка найма должна быть уменьшена не на 10%, как предлагает клуб, а как минимум на 50%.

В Центробанке не прокомментировали идею об эмиссии почти 12 трлн рублей. Впрочем, представители Банка России ранее неоднократно высказывали свое негативное отношение к любым предложениям "напечатать денег" из-за непредсказуемого влияния такого шага на инфляцию.