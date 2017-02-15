Доходность депозитов в валюте перестала снижаться

15 февраля. FINMARKET.RU -депозитов в долларах и евро в новом году перестала снижаться. На начало февраля средняя ставка по депозитам в долларах и евро практически не изменилась. Для долларовых вкладов сроком на 12 месяцев она составляла 1,08-1,10% годовых. Для вкладов в евро на тот же срок - в пределах 0,3-0,5% годовых. "Ряд банков увеличили ставки по валютным вкладам, но речь идет о десятых долях процента и о небольших кредитных организациях из третьей-четвертой и далее сотен, - пояснил "Российской газете" профессор Финансового университета при правительстве Борис Хейфец. - В крупных банках ставки по валютным депозитам не растут".

Доходность депозитов в иностранной валюте снижалась весь прошлый год. Это охладило интерес к ним вкладчиков. По данным Банка России на 1 февраля, доля вкладов в долларах и евро в общем объеме снизилась до 23,7% - минимальной отметки за последние три года. Для сравнения: на начало 2016 года этот показатель был на уровне 29,4%.

Однако массового бегства вкладчиков из доллара и евро не случилось. В российских банках в пересчете на рубли все еще лежит свыше 5,7 триллиона валютных вкладов.

Главной причиной того, что валютныене лишились своей популярности в глазах подавляющей части населения, является ожидание снижения курса национальной валюты, объясняет финансовый аналитик Сергей Суверов. "Обесценивание рубля в 2014 году серьезно напугало вкладчиков и уронило доверие к национальной валюте, - напоминает собеседник "Российской газеты". - Поэтому население не спешило массово отказываться от валюты в прошлом году и скорее всего не станет этого делать в нынешнем".

Не стоит, по словам Суверова, забывать и о состоятельных вкладчиках, которые традиционно больше доверяют долларам и евро, чем рублю.

Последние заявления нового президента США Дональда Трампа связаны с желанием, если не ослабить доллар, то, как минимум, не дать ему сильно окрепнуть. Но пока нет определенного решения - лучше не суетиться, советует С.Суверов.

Во-первых, при переводе денег с одного валютного счета на другой или снятии их в рублях по официальному курсу можно потерять достаточно серьезные суммы. Все зависит от того, какой в данный конкретный день курс валюты в банке и насколько он отличается от официального. Чем больше разница и чем больше сумма вашего вклада, тем больше возможные потери при пересчете.

Во-вторых, для валютных депозитов может быть еще не все потеряно, делают оговорку эксперты. После победы Трампа на президентских выборах растут ставки по казначейским обязательствам в США. Плюс в США и Европе растет инфляция. Эти факторы могут "подогреть" доходность валютных вкладов.

"Облигации и обязательства как финансовые инструменты конкурируют с депозитами. Рост процентов по одним почти автоматически приводит к росту процентов по другим. А инфляция влияет на вес валюты. Чем она выше, тем валюта дороже. Чем она дороже, тем больше ставки", - поясняет С.Суверов.

Борис Хейфец добавляет, что девальвация рубля на 10%, о желанности которой недавно заявляло Министерство финансов, все-таки может состояться. Вслед за этим есть шанс вырасти и у ставок по валютным вкладам. Хотя если это и произойдет, то рост, по мнению Хейфеца, все-таки будет незначительным. "В пределах десятых долей процента", - полагает эксперт.