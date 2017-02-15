Новый президент Германии настроился на диалог с Россией

15 февраля. FINMARKET.RU - ИзбранныйГермании Франк-Вальтер Штайнмайер может посетить Россию в новом качестве.

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет избранный президент, "Известиям" . рассказали, что Франк-Вальтер Штайнмайер много раз бывал в России и никогда не отказывался от визитов. Эксперты, в свою очередь, уверены, что новый президент Германии понимает важность отношений Москвы и Берлина, а его визит станет важным сигналом для всей Европы.

"Визит Франк-Вальтера Штайнмайера в Россию может состояться уже в этом году. Он будет иметь принципиальное значение, так как предшественник Штайнмайера — президент Йоахим Гаук наотрез отказывался приезжать в Россию", — рассказал источник газеты в немецких дипломатических кругах.

Избранный президент Германии уже получил приглашение посетить Россию от президента РФ Владимира Путина. Поздравляя Франк-Вальтера Штайнмайера с победой на выборах, российский лидер выразил уверенность, что политик будет способствовать развитию двусторонних отношений.

"Владимир Путин подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Россию в удобное для него время", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Немецкий политолог, директор Германо-российского форума Александр Рар пояснил "Известиям" нежелание уходящего президента Йоахима Гаука приезжать в Россию.

— "У Гаука был очень идеологизированный взгляд на Россию. Он по своим внутренним убеждениям не хотел развития отношений. В свою очередь, Штайнмайер — реалист. Он понимает важность отношений между Москвой и Берлином. Визит Штайнмайера в Россию станет важным моральным сигналом для всей Европы. Президент Германии не имеет широких полномочий, однако он может расставить акценты в политике страны. Он приезжал в Волгоград в годовщину Сталинградской битвы. Кстати, туда должен был поехать президент Гаук, однако в последний момент отказался. Штайнмайер много раз бывал и в Екатеринбурге", — напомнил Александр Рар.

Традиционно в Германии президент страны берет на себя, главным образом, представительские функции и является фактически исполнителем решений, принимаемых иными органами власти. Более серьезными политическими полномочиями федеральный президент обладает только в исключительных случаях.