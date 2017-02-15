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15 февраля 2017 года 08:19
Контроль госзакупок может перейти к казначейству
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Александр Астафьев/ТАСС
15 февраля. FINMARKET.RU - Контроль госзакупок может перейти от Минэкономразвития к Минфину и Федеральному казначейству. Дискуссия об этом инициирована первым вице-премьером Игорем Шуваловым 9 февраля на последнем совещании по теме, пишет "Коммерсант". Главам ведомств Максиму Орешкину и Антону Силуанову до 16 февраля поручено "проработать предложения об уточнении полномочий министерств и ведомств в сфере закупок товаров, работ, услуг" и "представить в правительство проекты нормативно-правовых актов". По данным газеты, речь может идти о возможном переходе в финансовое ведомство как минимум части подчиненных курирующего закупки заместителя главы Минэкономразвития Евгения Елина. По данным "Коммерсанта", Минэкономразвития предложит Игорю Шувалову альтернативное решение - реализовать проектный принцип управления системами госзакупок, закупок госкомпаний и развитием конкуренции (за него сейчас отвечает ФАС). В подготовленном ведомством проекте говорится: в рамках поставленной правительством задачи перехода на проектный принцип управления самым крупным проектом как раз и является формирование системы закупок и развитие конкуренции. При этом в сфере закупок Минэкономразвития фактически является и заказчиком, и управляющим проектом и к тому же отвечает за мониторинг его результатов, а в развитии конкуренции аналогичные полномочия сконцентрированы у ФАС. Перераспределение полномочий выглядит скорее административным решением - это попытка решить проблемы системы госзакупок усилением и концентрацией ответственности. Полномочия Минэкономразвития по контролю закупок государства (на 5,3 трлн руб. в 2016 году) были сформированы, когда главой ведомства была руководившая реформой закупок и запуском контрактной системы ныне глава Банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас в ведении Минэкономразвития находится мониторинг закупок, о результатах которого ведомство регулярно отчитывается правительству, год за годом фиксируя рост числа неконкурентных действий в этой сфере. Поводом для пересмотра распределения полномочий в начале 2017 года стали жалобы на неработоспособность ЕИС - постоянные правки законодательства о закупках и попытки соединить ее с электронным бюджетом де-факто обрушили систему.
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Ключевые слова: Россия, госзакупки, контроль
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