Малые города и села застроят жильем по программе

14 февраля. FINMARKET.RU - Общественный совет при Минстрое разработал проект программы строительства жилья в малых городах и на сельских территориях. В ее основе лежит идея объединения строительных организаций, производителей материалов и сельхозпроизводителей на местах в кооперативы, которые будут выдавать своим сотрудникам займы по относительно низкой ставке. Первая редакция документа уже одобрена Минсельхозом, Минстроем и Минэкономразвития, пишут "Известия"

До конца февраля доработанный документ (полное название - "Концепция развития строительного комплекса на сельских территориях в России посредством создания системы сельскохозяйственных потребительских обслуживающих строительных кооперативов "Россельстрой") будет направлен руководству ведомства, а после согласования поступит на рассмотрение правительства.

Как рассказал "Известиям" президент Центрального объединения сельских строительных организаций, председатель комиссии по строительству в сельском хозяйстве Общественного совета при Минстрое Сергей Мытарев,Минстроя предлагает создание некоммерческих кооперативных сообществ, в которые могут входить юридические лица, работающие на сельских территориях, - от фермеров до производителей местных стройматериалов. "Каждый кооператив создаст фонд развития, в котором будут аккумулированы средства юрлиц", - сказал он.

По словам С. Мытарева, несмотря на то, что в некоторых регионах такие кооперативы уже созданы, предлагается распространить это на всю страну и привлечь к финансированию этих программ федеральный и региональные бюджеты. "Я просил президиум Общественного совета при Минстрое утвердить концепцию на уровне правительства. Это нужно для того, чтобы у людей было больше доверия к кооперативам, а это возможно, если система будет создаваться при содействии государства. Кроме того, мы предложили Минстрою создать в рамках ФЦП "Жилище", которая сейчас реформируется, подпрограмму строительства жилья в сельской местности", - сказал он.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская сказала "Известиям", что в этой идее есть здравое зерно. Однако вряд ли такой подход кардинально решит квартирный вопрос жителей сел и малых городов. Далеко не везде есть предприятия, имеющие возможность и интерес заниматься жилищным строительством. "Думаю, это возможно там, где есть какое-то производство, которое заинтересовано в обеспечении жильем своих сотрудников. То есть это не для всех, это для тех предприятий, которые зарабатывают и у которых есть перспектива на ближайшие годы - до того как сотрудник выплатит заем", - сказала Г.Хованская.