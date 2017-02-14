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14 февраля 2017 года 09:56
Чиновники и силовики увеличивают давление на предпринимателей
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Сергей Фадеичев/ТАСС
14 февраля. FINMARKET.RU - Давление на бизнес со стороны органов надзора и правоохранителей не снижается. Напротив, ситуация пока только ухудшается, заявил в интервью "Ведомостям" бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов. "В своем послании президент сказал о 200 000 возбужденных уголовных дел, но на следующий год было уже 230 000. А в 2016-м только за первую половину на 25% увеличилось количество дел, возбужденных по 159-й статье УК (мошенничество), по ней возбуждается 80% дел против предпринимателей", - сетует Титов. Немножко, по его словам, уменьшается количество арестов, количество домашних арестов, но цифры все еще серьезные. Кое-что улучшается. "Тем не менее где-то 30% вопросов мы решаем. Например, наши инициативы вошли в законопроект о либерализации уголовного законодательства (готовила комиссия по защите прав бизнесменов во главе с руководителем администрации президента Сергеем Ивановым). Об усилении ответственности силовых структур мы первые начали говорить. " "Мы сейчас подготовили список всех предпринимателей, которые находятся без правовых оснований, как мы считаем, под стражей, и отправили в Верховный суд, в прокуратуру. Договорились с прокуратурой, что сейчас будем поднимать все эти дела и опять направлять на пересмотр меры пресечения. Надеемся, что нам удастся по крайней мере еще несколько десятков человек из-под ареста вытащить", - сообщил Титов. Он добавил, что по собственной статистике, "в общей сложности 86 случаев, когда мы помогли что-то изменить в случае уголовного преследования". Это не считая 2044 человек, которые попали под амнистию. Касательно числа проверок бизнеса Б.Титов отметил, что (по его данным) количество проверок как минимум, в 4 раза больше, чем по официальной статистике.
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