Банки смогут продать долги без согласия должника

14 февраля. FINMARKET.RU - Минюст не возражает против передачи персональных данных без согласия должника, если это происходит при продаже или передаче его долга по агентской схеме, следует из письма ведомства в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), на которое ссылаются "Ведомости".в письме просят разъяснений относительно закона, ограничивающего работу коллекторов

Теперь банкам не потребуется письменное согласие должников для организации тендеров. "Хорошо, что неопределенность снята: банки, которые привыкли продавать долги, будут продавать. Но развивать собственные службы взыскания сейчас интереснее, чем передавать долги по агентской схеме", – говорит первый зампред правления банка АТБ Вячеслав Андрюшкин.

Закон запретил коллекторам общаться с заемщиком, если тот по всем установленным в законе правилам (в письменном виде заказным письмом) отказался вести переговоры. Пока таких заемщиков крайне мало, указывают сотрудники коллекторских агентств. Но, по мнению Минюста, коллекторы не могут звонить таким должниках, даже если хотят сообщить о намерении подать иск. При передаче дела в суд коллекторы используют только Гражданский процессуальный кодекс, поэтому, по мнению Минюста, они не могут грозить должникам административным и уголовным преследованием, так как ведомство видит в этом «злоупотребление правом» (по закону – основание для штрафа).

Но на многие вопросы НАПКА регулятор не ответил, сославшись на недостаток практики, отмечают "Ведомости". После встречи с Минюстом президент НАПКА Алексей Саватюгин допускает, что в закон внесут изменения..