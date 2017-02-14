Информуслуги при кредитовании дорого обходятся заемщикам

14 февраля. FINMARKET.RU - Платные информационныепри кредитовании граждан увеличивают стоимость кредитов в 1,5-2,5 раза, подсчитали правозащитники.

Вчера Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) представила исследование "Рынок финансовых услуг: Как защитить права потребителя", пишет "Коммерсант" . С апреля по ноябрь 2016 года конфедерация анализировала условия кредитных договоров по кредитным картам и кредитам наличными 25 крупнейших розничных банков, а также займов 25 микрофинансовых организаций (МФО). В ходе исследования специалисты КонфОП пришли к выводу, что с учетом сопутствующих подобным кредитам (на небольшие суммы и с высокой ставкой) платных информуслуг ПСК, указываемая в договорах с заемщиками, занижена в 1,5-2,5 раза. По словам предправления КонфОП Дмитрия Янина, информационные услуги (например, информирование о просроченной задолженности, дате очередного платежа, остатке лимита по кредитам) необходимы для нормального обслуживания долга, но в расчет ПСК их стоимость не включается, поскольку данные услуги являются добровольными.

Такие услуги являются добровольными, но они необходимы для своевременного обслуживания кредитов, при этом менее трети банков готовы оказывать их безвозмездно. Правозащитники предлагают включить сопутствующие кредиту информационные платные услуги в расчет полной стоимости кредита (ПСК). Идея уже встретила поддержку депутатов и вызвала неодобрение у банков. Однако ЦБ, чье слово в данном вопросе играет ключевую роль, свою позицию обнародовать не спешит.

Как показало исследование, менее трети кредиторов - 29% - предлагают бесплатный способ уведомления о кредите без подключения дополнительных электронных средств. В 74,4% случаев при посещении банка с целью получения кредита наличными потребителю предлагаются дополнительные услуги. В частности,берут комиссии за предоставление отчета по счету карты (по почте, электронной почте, в офисе банка), информацию о доступном лимите по карте, получение выписки через банкомат и за СМС о просрочке.

Потребители далеко не всегда знают при заключении договора, что за все это им придется платить, указывает Д.Янин. Поэтому КонфОП выступает с инициативой внести в законодательство необходимые поправки, чтобы учитывать платные информационныев расчете ПСК, раскрывать клиентам состав и структуру платежей, из которых складывается ПСК. Д.Янин сообщил, что свои предложения, подкрепленные выводами исследования, КонфОП намерена направить в заинтересованные ведомства, в первую очередь в ЦБ, для подготовки их к внесению в Госдуму.