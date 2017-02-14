Ипотечные ставки могут упасть до рекордно низкого уровня

14 февраля. FINMARKET.RU - Уже в этом году ставки по ипотеке в России могут снизиться до рекордно низкого за всю историю уровня. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что они могут упасть до 9,7-9,8%, невзирая на завершение правительственной программы по субсидированию ипотеки.

По словам Н.Стасишина, причин для увеличения рыночных ставок без господдержки в Минстрое не видят.

"Завершение программы субсидирования не станет поводом для роста ставок на ипотечном рынке. По мнению экспертов, при условии дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России к концу 2017 года произойдет снижение рыночных ставок по ипотечным кредитам, и, возможно,достигнет однозначного числа, - заявил Н.Стасишин "Известиям"

Ставки по кредитам на покупку жилья в России никогда не опускались в среднем по рынку до однозначного числа.в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине "нулевых" показателя в 14%. С развитием отрасли к 2007 году средняя ставка упала до 12%. Однако в кризис 2008 г. снова выросла. Похожие движения ценовых параметров наблюдались и после 2014 г., когда было принято решение о господдержке ипотеки.

В начале февраля т.г. первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что антикризисная мера по субсидированию ипотеки не будет продлеваться.

Представители госструктур и банкиры согласны с мнением замглавы Минстроя, что ставки по ипотеке, невзирая на окончание госпрограммы, не вырастут или будут стремиться вниз.

В Сбербанке подчеркнули, что не дают прогнозов по размеру ставок (очевидно, потому, что действия банка являются определяющими для рынка), но всё же отметили, что по некоторым ипотечным продуктам на данный момент ставки уже ниже тех, что предлагались в рамках господдержки.

Руководитель дирекции ипотечных продаж банка ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц сообщил "Известиям", что в ближайшее время не ожидается серьезных корректировок ценовых параметров.

"Если говорить о базовых ставках по ипотеке в этом году, то возможно незначительное изменение в сторону снижения в течение года. Соответственно в 2017 году рост рынка ипотеки планируется в первую очередь за счет отложенного спроса на ипотечные кредиты, плавного восстановления экономики и роста покупательской способности. Также в текущем году мы ожидаем восстановления спроса на вторичном рынке и, как следствие, увеличения его доли", - пояснил он.

Аналитики АИЖК ожидают, что в 2017 году ставки по ипотеке будут снижаться и к концу года опустятся до 11% и ниже. "В 2018 году ставки по ипотеке составят 10% и ниже", - прогнозируют в аналитическом центре агентства.

Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов хоть и не ожидает агрессивного снижения ставок в 2017 году, но считает, что долгосрочный ориентир на уровне 7-8% годовых вполне реален, если Центробанку удастся добиться достижения цели по инфляции в 4%. И к этому же ориентиру будет стремиться и ключевая ставка.

Между тем представители строительной отрасли более пессимистичны в своих ожиданиях. Они не исключают, что ставка по ипотеке может наоборот вырасти в этом году.