Криминальных коллекторов становится меньше, но только мелких

13 февраля. FINMARKET.RU - За 2016 год число жалоб на взыскателей долгов выросло по сравнению с 2015 годом на 37%, превысив 4 тыс. При этом доля действий с криминальной составляющей снизилась почти вдвое, однако о решенииречь не идет, пишет "Коммерсант"

О росте числа жалоб на коллекторов свидетельствует итоговая годовая статистика Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, объединяет коллекторов, обрабатывающих более 90% объемов задолженности на рынке аутсорсинга). По данным ассоциации, в 2016 году к ним поступило около 4,1 тыс. обращений граждан, более 75% обращений были успешно урегулированы. В НАПКА уверяют, что рост числа обращений связан "не с количеством нарушений, а с общественным резонансом темы коллекторской деятельности". Наибольшее количество жалоб пришлось на март, когда законопроект о коллекторах (230-ФЗ) был внесен в Госдуму, июль, месяц принятия закона, и перед вступлением закона в силу (ноябрь-декабрь).

В то же время количество обращений, относящихся к категории тяжелых жалоб (с криминальной составляющей: на грубое общение, угрозы жизни и здоровью, порчу имущества и т. д.), снизилось с 31% до 17% и составило около 700 штук. Из них 11% - это подтвержденные факты нарушений, в 6% случаев нарушений выявлено не было, но заемщик настаивал на их наличии (категория "психологический дискомфорт"). Около 200 обращений были переданы в Генпрокуратуру и ЦБ. По словам гендиректора НАПКА Бориса Воронина, в прокуратуру в 2016 году ассоциация обращалась один раз в 3-4 месяца, прилагая 20-25 жалоб, обращения пересылались либо в МВД, либо в местную прокуратуру.

Серьезных хулиганов, на которых поступают, единицы, но избавиться от них не удается, указывают в НАПКА. "Если у компании, которая позволяет себе некорректное поведение, хорошие связи, мы получаем в ответ на обращения отписку о том, что эта организация лишь выдает займы, но не занимается взысканием, - поясняет Б.Воронин.- Хотя это нереальная ситуация. Крупных хулиганов, на которых регулярно жаловались за год (60% жалоб), всего два "куста": МФО и коллекторские агентства при них". "Если эти два "куста" ликвидировать, то на 80% борьба за чистоту на коллекторском рынке будет выиграна", - уверен он. Б.Воронин надеется, что ситуация может измениться в этом году с появлением у коллекторов нового регулятора - Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая уже приступила к надзору за рынком.

Правозащитники тоже надеются на ФССП. Самиотмечают, что принятие закона и введение надзора со стороны ФССП уже дают результаты.