Минприроды создаст "черный список" арендаторов водоемов

13 февраля. FINMARKET.RU - В середине следующего года в России может появиться реестр недобросовестных водопользователей. Министерство природных ресурсов и экологии приступает к разработке такого законопроекта.

Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, довольно часто происходят случаи, когда водные объекты оказываются в руках недобросовестных арендаторов. "В ряде случаев заключение договора водопользования осуществляется лицами, не предполагающими в дальнейшем использование водных объектов по назначению, а преследующими корыстные цели, - уточнили в минприроды. - Кроме того, выявлены случаи, когда приобретенное по результатам аукциона право пользования водным объектом и вовсе не реализуется субъектами хозяйственной деятельности". Поэтому, отмечают в министерстве, и возникла необходимость создания реестра недобросовестных водопользователей.

Научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Лилиана Проскурякова рассказала "РГ", что сегодня администрации многих российских регионов сталкиваются с нарушением правил использования водных объектов. "Например, взял кто-то в аренду часть реки или озера для строительства на берегу пансионата, а использует водный объект для водозабора на производственные цели, - отмечает эксперт. - Или берут водоем в пользование, чтобы не пустить конкурентов, а сами ничего там не делают".

Известный эколог Максим Шингаркин напомнил, что система контроля за пользователями водными объектами была значительно ужесточена. Если раньше она носила заявительный характер, то есть юридические и физические лица, которые используют в различных целях водные объекты, могли заявлять о своей деятельности в органы государственной и муниципальной власти, а могли и не заявлять, то теперь они обязаны это делать.

Некоторые недобросовестные организации работают сразу в нескольких регионах. В их числе чаще всего оказываются ГЭС, предприятия ЖКХ (например, водоканалы), предприятия водного транспорта. Среди типичных нарушений - превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах, которая сбрасывается в водный объект; использование водных объектов без разрешительных документов.

"Создание единого общероссийского реестра недобросовестных водопользователей могло бы существенно облегчить жизнь департаментам природопользования и охраны окружающей среды регионов", - полагает Л.Проскурякова.