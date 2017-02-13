13 февраля. FINMARKET.RU - В России растет число "хронических" безработных - граждан, которые, лишившись места, в течение как минимум года не могут устроиться на новую работу.

По данным Росстата, на конец 2014 года доля жителей страны, находящихся в затяжном поиске работы, была на уровне 27,1%. По итогам декабря 2016-го она достигла 29,8%. Включая тех, кто активно ищет работу, но не зарегистрировался в Центрах занятости населения, это свыше 1,2 миллиона человек.

Больше всего "хронических" безработных на селе: почти половина незанятых. В городе - около четверти, пишет "Российская газета". "Люди, которые по разным причинам не спешат браться за работу, есть всегда, - замечает директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - У одних просто нет для этого острой необходимости. У других - характеристик, которые требуются работодателю, зато есть завышенные ожидания. В таком случае работу можно искать всю жизнь".

Люди, которые могли бы трудиться, но не делают этого, проблема для экономики. Их потенциал не используется, они не вносят свой вклад в ВВП. "Но если говорить о России, то нужно учитывать, чтоу нас сейчас достаточно низкая - 5,3% экономически активного населения. И доля тех, кто ищет работу больше года, на этом фоне также невелика. Даже с учетом небольшого роста. Так что сложившуюся ситуацию нельзя считать угрозой для экономики", - полагает Владимир Гимпельсон.

Большинство граждан в России, лишившись работы, ищут ее через родственников, друзей и знакомых - это опять же данные официальной статистики. В Центры занятости населения обращаются меньше четверти потенциальных соискателей.

"Раньше численность официально зарегистрированных безработных отличалась от показателя, полученного по методологии МОТ, в два-три раза, - вспоминает доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Нетеребский. - Если безработных с официальным статусом было, условно говоря, 30 тысяч человек, то, по методологии МОТ, 90 тысяч. Сейчас разница достигает 4,6 раза. По мнению О.Нетеребского, одна из причин - слишком скромный размер пособия по безработице.

Для того чтобы человек, оставшись без работы, пошел в центр занятости, он как минимум должен ожидать, что там ему предложат хорошую вакансию, добавляет В.Гимпельсон. "Если таких ожиданий нет, зачем туда идти? Сейчас люди все больше и больше ищут работу через Интернет, - напоминает он. - Для этого существуют специальные платформы, в том числе есть такая и у Роструда. Имея доступ к компьютеру, можно все вакансии увидеть самостоятельно".

С развитием Интернета у ищущих работу действительно появилось больше вариантов поиска и больше доступа к информации. Но многие в России по-прежнему начинают поиски именно с разговора со знакомыми. Это особенности менталитета, считает Люк Джонс, партнер рекрутинговой компании Antal Russia. По его словам, некоторые руководители в России тоже до сих пор считают, что лучше брать человека по рекомендации, так как ему в этом случае можно будет доверять. Порой этот фактор доверия может цениться даже выше, чем профессионализм кандидата. "Как показывают наши исследования, шанс устроиться в российскую компанию через личные контакты в два раза выше, чем в международную", - уточняет собеседник "РГ".

Средний срок поиска работы опять же сильно отличается. В том же Алтайском крае соискателям требуется всего 2,5 месяца, в Волгоградской области на поиски уходит 5,5 месяца, в Орловской - 6,3 месяца. В среднем по России - 7,6 месяца.