Развитие сектора НПО замедляется

13 февраля. FINMARKET.RU - Половина предприятий, формирующих программы для сотрудников в негосударственных пенсионных фондах (НПФ),— филиалы или представительства иностранных компаний. Так, PwC провела исследование среди 114 компаний с российским и иностранным участием из более чем 20 отраслей и выяснила, что пенсионные программы вформирует лишь 41% организаций. Из них 53% — филиалы или представительства иностранных компаний. В подавляющем большинстве случаев (87%) такие программы запущены более трех лет назад, в 40% случаев — более десяти лет. Наиболее активно негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) внедряют компании финансового сектора (30%), электроэнергетики и ЖКХ (13%), производители и продавцы товаров народного потребления (13%). Этот список отчасти корректируют представители НПФ, отмечая высокую активность в реализации НПО компаний с госучастием (ОАО РЖД, "Газпром"), представителей ТЭКа, электроэнергетики, транспорта и металлургии.

В то же время, пишет "Коммерсант", эксперты отмечают замедление развития сектора НПО. "Хотя в НПФ аккумулировано более 1 трлн руб. резервов, рост в последние несколько лет незначительно превышает инфляцию",— отмечает управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов. "Состояние рынка НПО сегодня, скорее, напоминает стагнацию,— указывает гендиректор НПФ "Согласие" Александр Вьюницкий.— Крупные компании, обеспечивавшие львиную долю прироста рынка, вынуждены затянуть пояса".

Сдерживающим фактором развития НПО представители НПФ называют в том числе недостаточную информированность компаний о налоговых льготах. Согласно исследованию НПФ Сбербанка, 67% работников предприятий не знают о существовании корпоративных пенсионных программ.

Возможным дополнительным драйвером роста отрасли большинство участников рынка называют запуск досрочного НПО для сотрудников, занятых на вредных производствах. Проект поправок к Налоговому кодексу, предусматривающий льготы по уплате страховых взносов работодателями, формирующими программы ДНПО в НПФ, Минтруд подготовил в конце 2016 года. Ожидается, что ДНПО заработает уже в этом году.