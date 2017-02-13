Банки увеличили лимиты по кредитным картам

13 февраля. FINMARKET.RU - Средний лимит по кредитным картам в прошлом году превысил среднюю зарплату по стране. К такому выводу пришло Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в ходе исследования, с результатами которого ознакомились "Известия"

По данным ОКБ, в прошлом году средний лимит по кредитным картам вырос на 37,5% — с 32 тыс. до 44 тыс. рублей. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата по стране составила 36,2 тыс. рублей. Таким образом, лимит по кредиткам превысил среднюю зарплату по стране на 21,5%. В 2015 году средняя зарплата по стране составляла 33,2 тыс. рублей, превышая средний лимит по кредиткам на 3,75%.

На рост лимита повлияло улучшение состояния заемщиков, уверены эксперты. По данным ОКБ, объем просроченной задолженности по кредитным картам в прошлом году упал на 3% — до 234,22 млрд рублей.

Кроме того, население замещает старыепо карточкам новыми. По данным Национального бюро кредитных историй, еще весной прошлого года долговая нагрузка среднего российского заемщика — отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу — составляла 27,13%. Уже в октябре прошлого года показатель упал до 22,71%. Это произошло в том числе благодаря снижению ставок по займам.

В такой ситуации увеличение лимита по кредиткам для активных заемщиков было вполне логичным. Политика банков даже привела к тому, что темпы роста сегмента кредитных карт в прошлом году превысили темпы роста рынка розничного кредитования в целом. По данным ОКБ, объемы одобренных кредитных лимитов по картам выросли в прошлом году на 44%. В итоге совокупный лимит достиг 335,4 млрд рублей. При этом объемы розничного кредитования увеличились на 28%, до 3,25 трлн рублей. Впрочем, число оформленных кредиток росло не такими быстрыми темпами, как лимиты по ним. За 2016 годвыдали населению 7,59 млн карт — всего на 5% больше, чем годом ранее. В то же время количество новых розничных кредитов увеличилось на 14%, до 25,83 млн.

Начальник управления развития банковских карт и трансакционного бизнеса Абсолют Банка Алексей Перов пояснил, что рост лимитов по кредиткам в значительной степени произошел за счет увеличения лимитов платежеспособным заемщикам.

По словам вице-президента Транскапиталбанка Игоря Антонова, уже многие банки вернулись к практике пересмотра кредитных лимитов в сторону их увеличения с привязкой к доходу, чего практически не происходило с 2014 года. Банкир полагает, что в 2017 году рост лимитов по картам продолжится и, возможно, даже ускорится.