Приватизацию и аренду госимущества сливают с госзакупками

10 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономики предлагает перевести с середины 2018 года в электронный вид все торги по приватизации и аренде государственного и муниципального имущества. Однако до сих пор электроннаяуспеха не имела: с 1 ноября 2016 года электронные площадки продали лишь три из десятков выставленных на них активов. Сами площадки жалуются на отсутствие у них финансовой мотивации наращивать продажи и уже договорились об обсуждении своих перспектив при доработке проекта и с министерством, и с Госдумой, пишет "Коммерсантъ".

Процедуры торгов предлагается ограничить закрытым списком из пяти видов, включая конкурс и аукцион. Разработчики надеются, что новеллы "повысят анонимность" подачи заявок, что "может способствовать снижению коррупционных рисков". Сейчас более 60 процедур отраслевых торгов регулируются 22 законами и десятками нормативных актов, в системе torgi.gov.ru за первую половину 2016 года было зарегистрировано 232 тыс. процедур.

Минэкономики предлагает перевести процедуры торгов по продаже и аренде госактивов в единую информационную систему госзакупок (ЕИС) — та работает на сайте zakupki.gov.ru с начала 2016 года, за три квартала 2016 года в ней было размещено 2,1 млн извещений о закупках на 3,8 трлн.руб. Однако с начала 2017 года сама ЕИС регулярно имеет проблемы с доступом к ней — объем зарегистрированных в ней контрактов сократился в несколько раз после попытки реализации в ней предварительного контроля закупок Федеральным казначейством.

Разработать проект по переводу всей приватизации и госаренды в электронную форму до 15 февраля поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину Дмитрий Медведев — до 1 марта ему необходимо отчитаться об этом перед президентом. Задача, поставленная премьер-министру главой государства, была сформулирована жестче, чем предыдущее, невыполненное к 15 февраля 2015 года поручение президента "принять меры для совершенствования механизма" таких торгов.