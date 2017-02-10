Штрафы за срыв крупных госконтрактов станут меньше

10 февраля. FINMARKET.RU - Минфин России подготовил поправки в постановление правительства, определяющее неустойки за срыв госконтракта, пишут "Известия". Сегодня для закупок от 100 млн рублей штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств — полпроцента от суммы. Для меньших сумм — процент больше. Санкции ожидают как исполнителей, так и заказчиков, не выполняющих контрактных обязательств. Предлагается ввести более сложную шкалу: от 100 млн до 500 млн — 0,5% суммы, от 500 млн до 1 млрд — 0,4% и так далее. Для самых крупных госконтрактов — от 10 млрд рублей — неустойка будет в пять раз меньше, чем сейчас, — 0,1% от цены сделки.

В декабре вопрос о неустойках в госзакупках рассматривали на президиуме Совета законодателей (в эту структуру входят представители Совета Федерации, Госдумы и региональных парламентов). Правительству рекомендовали скорректировать размеры штрафов. К тому же, как говорится в пояснительной записке Минфина, «суды в большинстве случаев снижают размеры неустоек... расценивая их как несоразмерные тяжести совершенных нарушений при исполнении контрактов».

Еще одно изменение: Минфин ввел условие, что общий размер пени не может превышать суммы контракта. Дело в том, что в постановлении № 1063 отдельно оговорены санкции не за срыв, а за задержку выполнения контракта. Они пропорциональны количеству дней просрочки и теоретически могут вырасти до астрономических сумм.

При этом в законодательстве не регламентировано, в каких случаях контракт надо считать невыполненным, а когда — задержанным.

Исполнительный директор «Бюро контрактной информации», эксперт ООН в сфере публичных закупок Ольга Анчишкина считает, что поправки не изменили главного недостатка постановления о штрафах.

"Размер неустойки по-прежнему определяют формально, как процент от цены сделки. Неустойка не будет зависеть от суммы реального ущерб"а, — пояснила она.