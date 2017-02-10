Качество услуг ЖКХ - главная проблема россиян

10 февраля. FINMARKET.RU - Основные, на которые жалуются россияне - это холодные батареи, ржавая вода из крана и мигающий свет. По итогам ушедшего года проблемы с плохим качеством услуг вышли у жильцов на первый план, обогнав даже непрозрачность при начислении платежей, пишет "Российская газета"

того, что больше всего волновало потребителей в 2016 году, составили эксперты НП "ЖКХ Контроль" на основе жалоб и обращений в региональные центры организации.

На неудовлетворительное или откровенно плохое качество услуг жаловался почти каждый четвертый жилец (22% обратившихся за помощью). Как рассказали авторы рейтинга, "пик" данных обращений пришелся на первый и четвертый квартал и был в основном связан с вопросами по отоплению. Этому в немалой степени способствовала ранняя и небывало холодная зима: где-то не успели вовремя включить батареи, где-то, наоборот, натопили квартиры до состояния парилок. Претензии вызывала и слишком низкая температура горячей воды в кранах.

Эти проблемы, впрочем, как и мигающий свет с ржавой водой, решались довольно быстро.

Надо было лишь достучаться до управляющей компании. Что касается крупных аварий, то их больше не стало. Серьезных нарушений, связанных с подготовкой и прохождением осенне-зимнего отопительного периода в регионах, эксперты не обнаружили.

Впервые за три года существования рейтинга вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги перестали быть самыми часто задаваемыми, и ушли на второе место. Речь идет о непрозрачности при составлении квитанций, непонятных перерасчетах и дополнительных сборах. Если по итогам 2015 года это волновало почти 24%, то сейчас только 17%.

На третьем месте в рейтинге проблем ЖКХ - работа управдомов, в том числе выборы и перевыборы управляющих компаний, проведение общих собраний и так далее. Но если год назад эта тема волновала 18 процентов россиян, то сейчас только 13. После введения лицензирования управляющих компаний прошло достаточно времени, чтобы ситуация стабилизировалась: недобросовестные компании с рынка ушли (в 2016 году было отозвано еще 203 лицензии, в том числе и по решению суда), самые честные остались.

При этом количество обращений по поводу состояния многоквартирного дома выросло - четвертое место в рейтинге (почти 12% обратившихся). Это может быть связано не только с работой управляющих организаций, но и с другими факторами, например, капитальным ремонтом.

Вопросы о капремонте, кстати, заняли пятую строчку. Тема потеряла свою остроту, и на эти проблемы жаловались лишь 10,5% россиян.

Далее в рейтинге волнующих вопросов ЖКХ идут плохое благоустройство дворов, проблемы с установкой счетчиков, аварийное и ветхое жилье.