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10 февраля 2017 года 09:14
Качество услуг ЖКХ - главная проблема россиян
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Антон Вергун/ТАСС
10 февраля. FINMARKET.RU - Основные проблемы ЖКХ, на которые жалуются россияне - это холодные батареи, ржавая вода из крана и мигающий свет. По итогам ушедшего года проблемы с плохим качеством услуг вышли у жильцов на первый план, обогнав даже непрозрачность при начислении платежей, пишет "Российская газета". Рейтинг того, что больше всего волновало потребителей в 2016 году, составили эксперты НП "ЖКХ Контроль" на основе жалоб и обращений в региональные центры организации. На неудовлетворительное или откровенно плохое качество услуг жаловался почти каждый четвертый жилец (22% обратившихся за помощью). Как рассказали авторы рейтинга, "пик" данных обращений пришелся на первый и четвертый квартал и был в основном связан с вопросами по отоплению. Этому в немалой степени способствовала ранняя и небывало холодная зима: где-то не успели вовремя включить батареи, где-то, наоборот, натопили квартиры до состояния парилок. Претензии вызывала и слишком низкая температура горячей воды в кранах. Эти проблемы, впрочем, как и мигающий свет с ржавой водой, решались довольно быстро. Надо было лишь достучаться до управляющей компании. Что касается крупных аварий, то их больше не стало. Серьезных нарушений, связанных с подготовкой и прохождением осенне-зимнего отопительного периода в регионах, эксперты не обнаружили. Впервые за три года существования рейтинга вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги перестали быть самыми часто задаваемыми, и ушли на второе место. Речь идет о непрозрачности при составлении квитанций, непонятных перерасчетах и дополнительных сборах. Если по итогам 2015 года это волновало почти 24%, то сейчас только 17%. На третьем месте в рейтинге проблем ЖКХ - работа управдомов, в том числе выборы и перевыборы управляющих компаний, проведение общих собраний и так далее. Но если год назад эта тема волновала 18 процентов россиян, то сейчас только 13. После введения лицензирования управляющих компаний прошло достаточно времени, чтобы ситуация стабилизировалась: недобросовестные компании с рынка ушли (в 2016 году было отозвано еще 203 лицензии, в том числе и по решению суда), самые честные остались. При этом количество обращений по поводу состояния многоквартирного дома выросло - четвертое место в рейтинге (почти 12% обратившихся). Это может быть связано не только с работой управляющих организаций, но и с другими факторами, например, капитальным ремонтом. Вопросы о капремонте, кстати, заняли пятую строчку. Тема потеряла свою остроту, и на эти проблемы жаловались лишь 10,5% россиян. Далее в рейтинге волнующих вопросов ЖКХ идут плохое благоустройство дворов, проблемы с установкой счетчиков, аварийное и ветхое жилье.
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simenon 10.02.2017
точнее отсутствие услуг жкх при взимании оплаты.
Istina 10.02.2017
Контролирующий, управляющую организацию МКД, чиновник органов исполнительной власти не отвечает перед потребителем за качество исполнения своих функциональных обязанностей.Он назначенный работник аппарата исполнительной власти. Исполнительная власть препятствует и контролю со стороны потребителя.С первого раза никто не отвечает по существу обращения. Круговая порука, волокита, низких квалификационный уровень, низкая исполнительская дисциплина, отсутствие мер административного реагирования. Потребитель один ни один с управдомами.
Istina 10.02.2017
Лицензированию подлежат не все управляющие организации МКД. Представленный анализ не отражает сущности вопросов, с которыми работают потребители жилишных и коммунальных услуг. Нет анализа качества руководителей УО, ТСЖ,ЖСК, которые у власти управления МКД. Нет анализа уровня их управления МКД не по отчетности, которая якобы раскрывается, а по оценке независимых экспертов. Нет органа, который систематически контролировал их действия по управлению МКД. Действующие органы контроля и надзора покрывают бездействия УО, ТСЖ, ЖСК.
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